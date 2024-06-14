В работе Avito произошел сбой

Проблемы с загрузкой возникают как в мобильном приложении Avito, так и в его десктопной версии. Компания заверила, что скоро работа сервисов будет восстановлена

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи Avito по всей России сообщают о сбоях в их работе, следует из данных портала Downradar.

К 16:10 мск количество жалоб составило 742, большая их часть поступила от жителей Москвы, а также Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Ижевска и других городов. Проблемы с загрузкой возникают как в мобильном приложении Avito, так и в его десктопной версии.

В своем телеграм-канале компания написала, что знает о возникших сложностях и скоро работа сервиса будет восстановлена. 4 июня в работе Avito также наблюдались сбои, тогда компания объяснила это плановыми техническими работами. «Мы всегда предупреждаем об этом пользователей: размещаем баннеры на главной и в разделе «Помощь», — говорил РБК представитель сервиса.

В конце мая сервис доставки грузов СДЭК столкнулся с техническим сбоем, прием и выдача посылок была приостановлена на три дня. СДЭК пообещал провести полный анализ причин сбоя и принять меры для предотвращения в будущем подобных ситуаций. Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare. Ущерб от трехдневного простоя сервисов эксперты оценивали как минимум в 300–400 млн руб. без учета упущенной выгоды.