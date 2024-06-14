 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Технологии и медиа ,  
0 

В работе Avito произошел сбой

Проблемы с загрузкой возникают как в мобильном приложении Avito, так и в его десктопной версии. Компания заверила, что скоро работа сервисов будет восстановлена
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи Avito по всей России сообщают о сбоях в их работе, следует из данных портала Downradar.

К 16:10 мск количество жалоб составило 742, большая их часть поступила от жителей Москвы, а также Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Ижевска и других городов. Проблемы с загрузкой возникают как в мобильном приложении Avito, так и в его десктопной версии.

В своем телеграм-канале компания написала, что знает о возникших сложностях и скоро работа сервиса будет восстановлена. 4 июня в работе Avito также наблюдались сбои, тогда компания объяснила это плановыми техническими работами. «Мы всегда предупреждаем об этом пользователей: размещаем баннеры на главной и в разделе «Помощь», — говорил РБК представитель сервиса.

СДЭК подтвердил, что сбой в работе был вызван внешним воздействием
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце мая сервис доставки грузов СДЭК столкнулся с техническим сбоем, прием и выдача посылок была приостановлена на три дня. СДЭК пообещал провести полный анализ причин сбоя и принять меры для предотвращения в будущем подобных ситуаций. Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare. Ущерб от трехдневного простоя сервисов эксперты оценивали как минимум в 300–400 млн руб. без учета упущенной выгоды.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Екатерина Шокурова
Avito сбой неполадки

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В работе Telegram произошел сбой
Технологии и медиа
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора
Технологии и медиа
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Подъезд жилого дома обрушился в Шебекино. Видео Политика, 16:32
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов Инвестиции, 16:29
Как свежие контрсанкции повлияли на денежные зачеты с нерезидентами Pro, 16:25
Кадры с места обрушения подъезда дома в Шебекино Политика, 16:24
В работе Avito произошел сбой Технологии и медиа, 16:18
СК возбудил уголовное дело за экскурсию на крышу в Петербурге Общество, 16:18
Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 16:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Щербакова опровергла роман с футболистом Спорт, 16:05
От $200 тыс. до $1 млн. Как Bernstein объясняет цели для курса биткоина Крипто, 16:05
СК завел уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Благовещенске Общество, 16:03
Джорджа Мелони принимает саммит G7 в Апулии. Фотогалерея Политика, 16:03 
В Италии арестован предполагаемый пособник в побеге Артема Усса Общество, 16:00
Чего боится бизнес в новых ИТ-технологиях РБК и Millennium, 15:59
В Кишиневе отказались принять самолет с оппозиционерами из блока «Победа» Политика, 15:58