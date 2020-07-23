Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 13:19
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений Политика, 23:21 Суточная смертность от COVID в Москве оказалась минимальной за три месяца Общество, 23:07 В сети появились базы данных пользователей Avito и «Юлы» Технологии и медиа, 22:58 Памфилова объяснила удаление опроса ЦИК «бедненькой девочкой» Общество, 22:48 США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия Политика, 22:47 Определилась дата боя Майка Тайсона и Роя Джонса Спорт, 22:41 Появился первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Общество, 22:13 Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем Политика, 22:03 Следствие попросило заочно арестовать молдавского политика Усатого Политика, 21:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июля Общество, 21:49 Власти Петербурга и бизнес договорились об условиях открытия ресторанов Общество, 21:45 Космический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС Технологии и медиа, 21:35 Суд освободил по амнистии фигуранта дела о крушении самолета главы Total Общество, 21:27 МИД отреагировал на новые претензии Японии из-за Курильских островов Политика, 21:25
Технологии и медиа ,  
0 

В сети появились базы данных пользователей Avito и «Юлы»

В базах данных содержатся телефоны и адреса пользователей, пишет «Коммерсантъ». Сервисы утверждают, что все эти данные находились в открытом доступе и их появление на хакерских форумах не стало результатом взлома
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

На хакерских форумах появились базы данных с информацией о пользователях электронных площадок объявлений Avito и «Юла», на это обратил внимание «Коммерсант». Сервис «Юла» подтвердил РБК появление этих баз, однако заявил, что в них содержатся лишь данные, находящиеся в открытом доступе.

Каталог с информацией о пользователях представляет собой шесть файлов в формате электронных таблиц (.csv) — три базы Avito, и три — «Юлы», пишет газета. Первый архив был опубликован 26 июня, последняя публикация была 22 июля. В файлах содержится около 100 тыс. строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией выставленных на продажу товаров и часовым поясом, говорится в статье. «Коммерсантъ» пишет, что подтвердил актуальность по меньшей мере части опубликованных данных, позвонив пользователям по указанным номерам телефона.

Представитель «Юлы» сообщил РБК, что выложенные файлы не содержат личных данных пользователей сервиса. «В них есть лишь информация, которую любой мог получить напрямую с сайта, либо спарсив (скопировав с помощью скриптов) объявления. Юла крайне внимательно относится к безопасности наших пользователей и сохранности их данных. Мы не раскрываем информацию об адресах из объявления даже при парсинге (и это видно в файлах) и даем возможность нашим пользователям полностью скрывать свои телефонные номера, принимая звонки только через приложение сервиса», — заявили в сервисе.

В пресс-службе Avito также сообщили, что содержащиеся в базах данные пользователей находились в открытом доступе и речь не идет об утечке информации. «Мы проверили все три части базы, в каждой из них содержится по 100 тысяч уникальных записей. Ни паролей (или их хэшей), ни e-mail, ни какой-либо другой закрытой информации мы не обнаружили. Таким образом, база полностью состоит из публичной информации, которая доступна у нас на сайте и может быть собрана парсингом. Ни о какой утечке данных речи и не идет», — заявили в сервисе, передает «РИА Новости».

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что речь может идти даже о ручном сборе данных, поскольку номера пользователей на сайтах Avito и «Юлы» обычно закрыты звездочками. Опубликованная информация, по его мнению, может применяться мошенниками в социальной инженерии — получении данных пользователей с помощью обзвона. С ним не согласился начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд, который считает, что данных в базах недостаточно для применения методов социальной инженерии, и поэтому они не имеют большой коммерческой ценности.

Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет
Общество
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

20 июля стало известно, что в интернете в открытом доступе появились данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов. Данные принадлежали пользователям приложений UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Среди информации, попавшей в открытый доступ, были адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса, домашние адреса, модели телефонов пользователей и другие технические детали.

Читайте на РБК Pro
Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора — Bloomberg Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры Некуда бежать: как пандемия меняет фитнес-индустрию — Bloomberg Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков
Авторы: Георгий Тадтаев, Владислав Скобелев
Теги: Авито, хакеры
Материалы по теме
СМИ сообщили об утечке данных 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng
Технологии и медиа
Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в 10 раз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter