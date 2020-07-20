Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет

«Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщил, что среди оказавшихся в общем доступе данных может быть личная информация сотен тысяч россиян, поскольку VPN широко используется в России. Как рассказал изданию руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Илья Шаленков, при использовании VPN обеспечивается минимальный уровень анонимности и защищенности трафика.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что серьезных проблем для пользователей не возникнет, однако допускают, что это может привести к спаму, фишинговым рассылкам, а также взлому других аккаунтов пользователей, если злоумышленники будут использовать адреса электронных почт и пароли.

В конце июня в даркнете появилась база с данными нескольких миллионов пользователей Telegram. Среди похищенной информации были номера телефонов и уникальные идентификаторы пользователей. В пресс-службе мессенджера РБК сообщили, что более 80% данных собраны до середины 2019 года, до того, как компания приняла дополнительные меры по защите пользователей. Большая часть базы данных содержит уже неактуальные сведения, уточнили в компании.

Через несколько дней в интернет утекли данные о 5 млн студентов и сотрудников онлайн-школы по обучению иностранным языкам Skyeng. База данных была выставлена на продажу, в ней содержалась информация о пользователях из стран СНГ. Около 270 тыс. записей были сделаны о пользователях из России.