Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет
В интернете в открытом доступе обнаружились данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов (виртуальная частная сеть, Virtual private network), сообщила исследовательская группа организации vpnMentor.
На эту информацию первым обратил внимание «Коммерсантъ».
Данные принадлежали пользователям приложений UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Среди информации, попавшей в открытый доступ, были адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса, домашние адреса, модели телефонов пользователей и другие технические детали. Общий объем утечки — 1,2 Тб.
Каждый из VPN-сервисов утверждал, что не требует регистрации пользователей, что означает, что он не регистрирует активность юзеров, отмечает vpnMentor. Однако его исследователи обнаружили несколько записей действий пользователей на общем сервере.
vpnMentor отмечает, что такая утечка демонстрирует полное пренебрежение правилами безопасности, которое ставит под угрозу пользователей.