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Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео

Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не реагирует на просьбы удалить их
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Стив Возняк
Стив Возняк (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Один из основателей Apple Стив Возняк обвинил YouTube в том, что компания позволяла мошенникам использовать его образ для афер с раздачей биткоинов, сообщает Bloomberg со ссылкой на его иск против компании.

Злоумышленники использовали фото и видео с Возняком для того, чтобы убедить пользователей платформы, что он бесплатно раздает биткоины, а отправившим ему криптовалюту она вернется в двойном размере. «Но когда пользователи переводят свою криптовалюту через необратимые транзакции, они ничего не получают взамен», — говорится в иске, поданном в суд графства Сан-Матео (штат Калифорния).

Возняк также указывает, что мошенники используют и образы других икон техиндустрии — основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска, а также совладельца Microsoft Билла Гейтса. По словам Возняка, YouTube игнорирует его запросы на удаление мошеннических видео. Он считает, что платформа «бессовестно» предоставляет ресурсы для размещения, «продвигает и напрямую получает выгоду от однотипного скама».

Агентство указывает, что Возняк — один из 17 истцов, пожаловавшихся на платформу. Они требуют, чтобы суд заставил YouTube и его головную компанию Alphabet немедленно удалить видео и предупредить пользователей о мошенничестве. Помимо этого заявители хотят получить компенсацию и надеются на штрафы для компании.

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Общество
Фото: Jeff Chiu / AP

Похожую схему в середине июля мошенники использовали для аферы с биткоинами в Twitter. Они взломали аккаунты публичных людей, где разместили твиты о раздаче биткоинов. Мошенники обещали, что все, кто сделает перевод криптовалюты, получат ее назад в удвоенном объеме. Сообщения появились в аккаунтах Маска, Гейтса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата на выборах главы государства Джо Байдена, рэпера Канье Уэста и других. Позже их удалили, Twitter начал разбирательство по поводу взлома.

Vice со ссылкой на самих хакеров писал, что злоумышленники подкупили сотрудника компании. Доступ к аккаунтам они получили через внутренний сервис Twitter. С помощью служебных инструментов они поменяли электронные адреса, прикрепленные к аккаунтам. Как писала The New York Times, во взломе участвовали четыре человека (одному из них чуть больше 20 лет). Группой руководил человек по имени Кирк, он заявлял, что работает в Twitter и может взять под контроль любой аккаунт в соцсети. При этом неизвестно, имел ли он доступ к личной информации пользователей, например переписке. Мотивы Кирка также остаются неясными.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Apple, YouTube, Стив Возняк, хакеры, биткоин
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