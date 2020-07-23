Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео

Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа не реагирует на просьбы удалить их

Стив Возняк (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Один из основателей Apple Стив Возняк обвинил YouTube в том, что компания позволяла мошенникам использовать его образ для афер с раздачей биткоинов, сообщает Bloomberg со ссылкой на его иск против компании.

Злоумышленники использовали фото и видео с Возняком для того, чтобы убедить пользователей платформы, что он бесплатно раздает биткоины, а отправившим ему криптовалюту она вернется в двойном размере. «Но когда пользователи переводят свою криптовалюту через необратимые транзакции, они ничего не получают взамен», — говорится в иске, поданном в суд графства Сан-Матео (штат Калифорния).

Возняк также указывает, что мошенники используют и образы других икон техиндустрии — основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска, а также совладельца Microsoft Билла Гейтса. По словам Возняка, YouTube игнорирует его запросы на удаление мошеннических видео. Он считает, что платформа «бессовестно» предоставляет ресурсы для размещения, «продвигает и напрямую получает выгоду от однотипного скама».

Агентство указывает, что Возняк — один из 17 истцов, пожаловавшихся на платформу. Они требуют, чтобы суд заставил YouTube и его головную компанию Alphabet немедленно удалить видео и предупредить пользователей о мошенничестве. Помимо этого заявители хотят получить компенсацию и надеются на штрафы для компании.