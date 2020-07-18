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NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Во взломе участвовали молодые люди, один из них живет в США, другой — в Англии. Руководил группой хакеров человек, назвавшийся Кирком, он представился сотрудником Twitter
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Фото: Jeff Chiu / AP
Фото: Jeff Chiu / AP

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. Они рассказали изданию детали операции и раскрыли некоторые данные о себе.

В частности, по словам хакеров, во взломе участвовали четыре человека. Одному из них чуть больше 20 лет, он живет на Западном побережье США, другому — 19 лет, он живет на юге Англии с матерью.

Главой группы хакеры назвали человека, известного под именем Кирк. Они заявили, что у него была возможность взять под контроль любой аккаунт в соцсети, а сам Кирк заявлял, что работает в Twitter.

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Личность Кирка, а также его мотивация до сих пор не известна даже тем, кто участвовал с ним во взломе, отмечает NYT. Также неизвестно, получил ли он доступ к личной информации владельцев аккаунтов, например, к их переписке.

NYT сообщает, что подтвердила участие своих собеседников в атаке на учетные записи в Twitter, сравнив их аккаунты, на которые поступила криптовалюта, с теми, которые участвовали во взломе. Они также предоставили газете скриншоты своей переписки в мессенджере Discord.

По информации следователей, расследующих это дело, некоторые из данных, обнародованных хакерами, совпадают с тем, что им удалось узнать, включая участие Кирка.

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Позже в заявлении Twitter сообщил, что злоумышленники скачали информацию с восьми аккаунтов, ни один из которых не был верифицирован. Также с 45 страниц они рассылали твиты. Эксперты Twitter полагают, что они могли попытаться продать некоторые аккаунты.

Ранее журнал Vice сообщал также со ссылкой на хакеров, что взлом стал возможен благодаря подкупу одного из сотрудников компании Twitter. С помощью внутреннего сервиса мессенджера они смогли получить доступ к аккаунтам. Позже в Twitter подтвердили, что атака была проведена с использованием внутренних инструментов компании.

Всего было взломано более 100 учетных записей. Среди пострадавших — кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, бывший президент США Барак Обама и глава Amazon Джефф Безос. Злоумышленники разместили на страницах предложения перечислить им биткоины, которые они пообещали вернуть в двойном размере с указанием, что предложение действует только 30 минут.

Автор: Мария Лисицына
Теги: хакер, биткоин, Twitter
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