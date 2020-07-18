NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. Они рассказали изданию детали операции и раскрыли некоторые данные о себе.
В частности, по словам хакеров, во взломе участвовали четыре человека. Одному из них чуть больше 20 лет, он живет на Западном побережье США, другому — 19 лет, он живет на юге Англии с матерью.
Главой группы хакеры назвали человека, известного под именем Кирк. Они заявили, что у него была возможность взять под контроль любой аккаунт в соцсети, а сам Кирк заявлял, что работает в Twitter.
Личность Кирка, а также его мотивация до сих пор не известна даже тем, кто участвовал с ним во взломе, отмечает NYT. Также неизвестно, получил ли он доступ к личной информации владельцев аккаунтов, например, к их переписке.