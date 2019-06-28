ФАС попросит полномочия для запрета сайтов с рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена получить право вносить в реестр запрещенных сайтов ресурсы, рекламирующие онлайн-казино. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

По словам Никитиной, запрещенная законом реклама онлайн-казино не отображается в поисковиках и на новостных сайтах, но часто появляется на порталах с пиратским контентом. Такие сайты не всегда расположены в российских доменных зонах, поэтому иногда невозможно закрыть доступ к ним.

ФАС пытается решить эту проблему и одним из выходов считает наделение антимонопольных органов полномочиями для внесения ресурсов в реестр запрещенных сайтов, чтобы потом доступ к ним блокировал Роскомнадзор.

Сейчас, заметила Никитина, этот вопрос прорабатывается. При этом рассматривается вариант, когда ФАС будет сначала направлять одно-два предупреждения сайту, где демонстрируется реклама онлайн-казино, и если замечание проигнорируют, регулятор сможет принять решение о временной или постоянной блокировке.

«Мы планируем обсудить с Роскомнадзором все детали подробно. Также мы обсуждаем это предложение с предпринимательским сообществом, которое как раз и заинтересовано в вычищении интернета от этой рекламы азартных игр», — сказала Никитина.