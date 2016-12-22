Автор «скандальных» ток-шоу на НТВ станет ведущим «России 1»

Ведущий ток-шоу «Говорим и показываем» на НТВ Леонид Закошанский в новом телевизионном сезоне перейдет на «Россию 1». Телеканал закрыл его программу в рамках «стратегии снижения агрессивного и провокационного контента»

Леонид Закошанский (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Ведущий Леонид Закошанский, более десяти лет сотрудничавший с каналом НТВ (входит в холдинг «Газпром-Медиа»), в новом телевизионном сезоне будет вести программу на принадлежащем ВГТРК канале «Россия 1». Эту информацию РБК предоставили два источника, близких к госхолдингу, и подтвердил сам Закошанский. В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев.

Рабочее название новой передачи Закошанского — «Поехали!», формат — интервью с известными персонами, уточняют собеседники РБК. Закошанский не смог назвать точную дату выхода первого выпуска программы на «России 1», добавив, что «работа над ней идет». При этом в беседе с РБК ведущий не исключил возможности, что продолжит сотрудничество и с НТВ.

Леонид Закошанский стал ведущим НТВ в 2007 году, указано на сайте вещателя. Сначала он участвовал в развлекательной передаче «в жанре светского репортажа» «Ты не поверишь!», а с осени 2011 года вел информационное ток-шоу «Говорим и показываем», совмещая работу в кадре с должностью художественного руководителя управления развлекательных программ НТВ.

Ток-шоу «Говорим и показываем» было одним из самых рейтинговых проектов НТВ, свидетельствуют измерения Mediascope. В 2012 году программу Закошанского смотрели в среднем 4% жителей российских мегаполисов старше четырех лет и 18,7% всех, у кого в тот момент был включен телевизор. Аналогичные показатели всего НТВ за тот год равнялись, соответственно, 2,2 и 14%.

В январе—апреле 2017 года «Говорим и показываем» смотрели 2,6% всех жителей крупных городов и 10,5% телезрителей, НТВ в целом — только 1,7 и 9,6% соответственно. Тем не менее руководство телеканала приняло решение закрыть программу в связи с «новой стратегией, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента на НТВ».

После закрытия ток-шоу «Говорим и показываем» Закошанский уже не числился в штате НТВ, заявили РБК в пресс-службе канала. При этом на НТВ оставалась еще одна программа Закошанского «Тоже люди», которая выходит в эфир с октября 2016 года. Героями передачи были дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, российский хоккеист Вячеслав Фетисов, президент Чечни Рамзан Кадыров. Ближайший выпуск программы «Тоже люди» с участием главы Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым запланирован на НТВ на субботу, 28 июля.

Эту программу о частной жизни знаменитостей, как уточнил представитель НТВ, команда Закошанского ​«производит для канала как независимая продакшен-компания». В титрах передачи «Тоже люди» указано, что она произведена ООО «ГИП-Медиа». Единственный ее учредитель, по данным ЕГРЮЛ, Леонид Закошанский. «Я давно не принадлежу какому-либо каналу, сотрудничаю с ними как независимый производитель. По действующему контракту с НТВ мы должны будем подготовить к выпуску еще несколько программ «Тоже люди», — сказал Закошанский.​​