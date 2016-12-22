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Автор «скандальных» ток-шоу на НТВ станет ведущим «России 1»
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Автор «скандальных» ток-шоу на НТВ станет ведущим «России 1»
Технологии и медиа, 17:09
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Автор «скандальных» ток-шоу на НТВ станет ведущим «России 1»
Ведущий ток-шоу «Говорим и показываем» на НТВ Леонид Закошанский в новом телевизионном сезоне перейдет на «Россию 1». Телеканал закрыл его программу в рамках «стратегии снижения агрессивного и провокационного контента»
Леонид Закошанский (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Ведущий Леонид Закошанский, более десяти лет сотрудничавший с каналом НТВ (входит в холдинг «Газпром-Медиа»), в новом телевизионном сезоне будет вести программу на принадлежащем ВГТРК канале «Россия 1». Эту информацию РБК предоставили два источника, близких к госхолдингу, и подтвердил сам Закошанский. В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев.

Рабочее название новой передачи Закошанского — «Поехали!», формат — интервью с известными персонами, уточняют собеседники РБК. Закошанский не смог назвать точную дату выхода первого выпуска программы на «России 1», добавив, что «работа над ней идет». При этом в беседе с РБК ведущий не исключил возможности, что продолжит сотрудничество и с НТВ.

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Леонид Закошанский стал ведущим НТВ в 2007 году, указано на сайте вещателя. Сначала он участвовал в развлекательной передаче «в жанре светского репортажа» «Ты не поверишь!», а с осени 2011 года вел информационное ток-шоу «Говорим и показываем», совмещая работу в кадре с должностью художественного руководителя управления развлекательных программ НТВ.

Ток-шоу «Говорим и показываем» было одним из самых рейтинговых проектов НТВ, свидетельствуют измерения Mediascope. В 2012 году программу Закошанского смотрели в среднем 4% жителей российских мегаполисов старше четырех лет и 18,7% всех, у кого в тот момент был включен телевизор. Аналогичные показатели всего НТВ за тот год равнялись, соответственно, 2,2 и 14%. 

В январе—апреле 2017 года «Говорим и показываем» смотрели 2,6% всех жителей крупных городов и 10,5% телезрителей, НТВ в целом — только 1,7 и 9,6% соответственно. Тем не менее руководство телеканала приняло решение закрыть программу в связи с «новой стратегией, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента на НТВ».

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После закрытия ток-шоу «Говорим и показываем» Закошанский уже не числился в штате НТВ, заявили РБК в пресс-службе канала. При этом на НТВ оставалась еще одна программа Закошанского «Тоже люди», которая выходит в эфир с октября 2016 года. Героями передачи были дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, российский хоккеист Вячеслав Фетисов, президент Чечни Рамзан Кадыров. Ближайший выпуск программы «Тоже люди» с участием главы Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым запланирован на НТВ на субботу, 28 июля.

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Эту программу о частной жизни знаменитостей, как уточнил представитель НТВ, команда Закошанского ​«производит для канала как независимая продакшен-компания». В титрах передачи «Тоже люди» указано, что она произведена ООО «ГИП-Медиа». Единственный ее учредитель, по данным ЕГРЮЛ, Леонид Закошанский. «Я давно не принадлежу какому-либо каналу, сотрудничаю с ними как независимый производитель. По действующему контракту с НТВ мы должны будем подготовить к выпуску еще несколько программ «Тоже люди», — сказал Закошанский.​​

Трансферы телеведущих

В ноябре 2016 года стало известно об уходе ведущей итоговой программы «Воскресное время» на «Первом канале» Ирады Зейналовой. С декабря того года она ведет на НТВ программу «Итоги недели».

В июле 2017 года стало известно о том, что «Первый канал» покидает ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов. Он перешел на «Россию 1», где вместо Бориса Корчевникова стал вести передачу «Прямой эфир». Место Малахова занял Дмитрий Борисов, который до этого вел новостные выпуски на «Первом канале».

В октябре 2017 стало известно об уходе с канала «Пятница» ведущей программы «Ревизорро» Елены Летучей. Ее новым местом работы стал «Первый канал», где она стала вести программу «Летучий отряд», посвященную проверкам социальных объектов. Гендиректор «Пятницы» Николай Картозия тогда заявил, что ведущая не имела право вести переговоры с новым работодателем, и канал теперь имеет право на 50% заработка Летучей на «Первом канале».

В январе 2018 года «Первый канал» приостановил съемки «Летучего отряда», по официальной версии, из-за проблем со здоровьем ведущей.

В январе 2018 года «Ведомости» узнали о том, что известные комедийные артисты Сергей Светлаков и Александр Незлобин покидают входящий в холдинг «Газпром-Медиа» канал ТНТ, чтобы стать лицами СТС, флагманского канала конкурирующего холдинга «СТС Медиа».

Автор: Мария Истомина.
Теги: НТВ , ВГТРК , «Россия 1»
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