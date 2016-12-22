НТВ запустит новый телеканал «Хит»

Входящая в холдинг «Газпром-Медиа» телекомпания НТВ до весны 2018 года запустит новый тематический канал «НТВ-Хит». В четверг, 21 декабря, Роскомнадзор выдал НТВ универсальную лицензию № 29073 на телевизионное вещание телеканала «НТВ-Хит». Согласно данным ведомства, как СМИ телеканал «НТВ-Хит» был зарегистрирован в июле 2017 года.

Представители телеканала НТВ и холдинга «Газпром-Медиа» отказались от официальных комментариев о запуске нового канала и его эфирном наполнении.

Как рассказал РБК источник в телекомпании НТВ, «Хит» будет запущен до весны 2018 года, в его эфире планируется использовать в том числе библиотеку НТВ, «но будут и новые проекты».

В октябре прошлого года НТВ уже запустил три круглосуточных тематических телеканала, их контент также составляют программы и сериалы из библиотеки телекомпании. На канале «НТВ Стиль» выходят программы «Я худею», «Квартирный вопрос», «Поедем, поедим!» и т.п. Посвященный судебно-правовой тематике канал «НТВ Право» демонстрирует в своем эфире журналистские расследования и документальные сериалы «Суд присяжных», «До суда» и т.д. В эфире «НТВ Сериал» идут повторы сериалов «Албанец», «Супруги», «Шеф» и др. Вещание этих трех телеканалов осуществляется по спутниковым, кабельным сетям, IPTV и мобильному телевидению. В частности, все они входят в пакеты оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ».

В интервью «Коммерсанту» в июне этого года гендиректор НТВ Алексей Земский рассказал, что запуск тематических каналов не потребовал от телекомпании больших вложений.

Свои тематические телепроекты сегодня развивают все крупные эфирные вещатели. У «Первого канала» есть свое семейство цифровых каналов, в которые входят «Дом кино», «Телекино», «Бобер», «Музыка Первого» и др. У ВГТРК ее тематическими каналами — «Мульт», «Моя планета», «Доктор», «Русская комедия», «Наука» и т.д. — управляет компания «Цифровое телевидение», СП с «Ростелекомом». Национальная медиа группа является основным владельцем в России телеканалов Discovery Channel, Animal Channel, Eurosport, CNN International, «TV 1000 Русское кино», Viasat History и др. Свое семейство спортивных каналов есть у «Матч ТВ», который, как и НТВ, входит в «Газпром-Медиа». Кроме того, холдингу принадлежат тематические каналы «Кинопремьера», «Кухня ТВ», «Ля Минор ТВ» и др.

Совокупная среднесуточная доля тематических каналов среди всех зрителей старше четырех лет составила в январе—ноябре 2017 года, по данным Mediascope, 11,8%.