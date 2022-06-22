Глава «Росгеологии» оценил сроки замены иностранного софта

«Росгеологии» потребуется не менее пяти лет, чтобы заместить западное программное обеспечение, рассказал РБК ее гендиректор Сергей Горьков. Сейчас компания зависит от такого софта на 95%

Сергей Горьков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Компании «Росгеология» потребуется не менее пяти лет для импортозамещения западного программного обеспечения, которое она использует в геологоразведке. Об этом РБК рассказал гендиректор госхолдинга Сергей Горьков. По его словам, сейчас зависимость от ПО из западных стран составляет 95%.

«Мы продолжаем работать на том западном ПО, которое у нас есть, но через какой-то срок понадобится его обновление, а иностранцы закрыли лицензии», — сказал Горьков, имея в виду отказ западных производителей продавать лицензии на обновление ПО.

Власти стали активно искать решения для поддержки ИТ-отрасли, так как после начала специальной военной операции на Украине российский рынок покинули ключевые иностранные вендоры (Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, EPAM и другие). «Росгеология» уже пользуется льготным кредитованием, организованным Минцифрой, для финансирования цифровых разработок.

Чем занимается «Росгеология» «Росгеология» — холдинг, объединяющий более 40 государственных геологических предприятий, основан в июле 2011 года на базе «Центргеологии». 100% акций принадлежит Росимуществу. Осуществляет широкий спектр услуг, связанных с геологоразведкой, включая углеводородное сырье (нефть и газ) и твердые полезные ископаемые (металлы). Выручка «Росгеологии» за 2021 год — 29,9 млрд руб., чистая прибыль — 546 млн руб.

Как «Росгеология» планирует замещать западный софт

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий использование иностранного программного обеспечения для госорганов и госзаказчиков начиная с 1 января 2025 года. С этого момента им запретят использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. К ней, в частности, относятся сети связи и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной и атомной промышленности и др. Владельцы таких объектов должны предоставить информацию о них в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), чтобы служба могла присвоить каждому объекту определенную категорию (к каждой предъявляются свои требования безопасности). Кроме того, уже с 31 марта 2022 года госорганы не могут закупать иностранный софт без специального разрешения правительства.

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«В указе президента четко указана необходимость отказа от использования зарубежных программных продуктов для объектов критической инфраструктуры», — говорит глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ), экс-замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух. Практически все объекты, на которых «Росгеология» ведет добычу, изучение, моделирование, являются значимыми объектами, поэтому проводить замену иностранного ПО в течение пяти лет «нормативно неоправданно», считает он.

По словам Массуха, сейчас на рынке достаточно российских ИТ-продуктов, в том числе касающихся геологоразведки. К тому же правительство выделяет средства на ускоренное создание недостающих продуктов через Российский фонд развития информационных технологий, добавляет эксперт.

Одна из наиболее острых проблем в переходе на российское программное обеспечение заключается в том, что сейчас в России отсутствуют полнофункциональные программные продукты, автоматизирующие обработку геологической информации, парируют в пресс-службе «Росгеологии». Особенно остро дефицит российских решений ощущается в части проектирования полевых работ, обработки данных сейсморазведки, глубинной миграции, комплексной интерпретации, петрофизики, структурного и бассейнового моделирования, гидромеханики и гидравлических расчетов, отмечают там.

В 2021 году «Росгеология» совместно с Минцифры создала отраслевой технологический акселератор для импортозамещения иностранного ПО в геологоразведке, напоминает Горьков. Сейчас уже есть более 20 прикладных решений российских разработчиков, девять из которых переведены в промышленную эксплуатацию. В рамках импортозамещения госхолдинг совместно с российской компанией разработал программно-аппаратный комплекс «Планшет геолога», отмечает Горьков. Он может работать при 30-градусном морозе и обладает пыле- и влагозащитой.

Старший вице-президент — финансовый директор «Норильского никеля» Сергей Малышев в марте 2022 года оценивал зависимость производителя от импортного ПО на уровне менее 50%. Он утверждал, что компания уже нашла для половины этого объема российские аналоги. Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов рассказывал в начале июня, что американские провайдеры ПО отказались обслуживать компанию через 20 минут после того, как она и он лично попали под санкций США. Компания решила потратить на разработку софта примерно 2,5 млрд руб. в 2022 году.

Как изменились заказы «Росгеологии» В первой половине 2022 года объем экспортных контрактов «Росгеологии» в Узбекистане, Казахстане и Монголии вырос в общей сложности на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Узбекистане у компании проекты по добыче нефти и газу, в Казахстане — по твердым полезным ископаемым, а в Монголии — по обоим видам полезных ископаемых. В Африке объем контрактов в первом полугодии остался неизменным. Абсолютные суммы контрактов не раскрываются. В Европе из-за санкций госхолдинг потерял два контракта. В частности, «Росгеологии» отказали в участии в проекте в Северном море. Компания также была вынуждена выйти из инфраструктурного проекта по прокладке подводного кабеля между Грецией и Италией в Средиземном море, по которому требовалось изучение дна и по которому она уже выполнила 30% работ. «Эти контракты у нас в феврале—марте остановились», — говорит Горьков. Но они составляли 1–2% ото всех международных контрактов госхолдинга. Сейчас госхолдинг ведет переговоры со странами Персидского залива. «Это дружественные страны, они не поддержали санкции», — поясняет топ-менеджер. По оценке Горькова, объем контрактов «Росгеологии» в России за первое полугодие упал на 5–7% при ожидавшихся 15%. Падение коснулось как нефтегазового сектора, так и твердых полезных ископаемых. «Отмененных контрактов один-два, в основном многие компании перенесли контракты из-за неопределенности», — утверждает глава «Росгеологии». При этом, по его словам, уже сейчас происходит отскок, и компания недавно выиграла несколько новых тендеров.

Как «Росгеология» заменяет иностранное оборудование

«Росгеология» не испытывает значительных проблем с оборудованием из-за западных санкций, говорит Горьков. Его импортозамещением госхолдинг занимается с 2019 года. Сейчас он работает в основном на российском, китайском и турецком оборудовании.

Но есть и уязвимые места: у компании большая зависимость от западного сейсмического оборудования для нефтегазового сектора (наземного и морского). Однако работа по его замещению уже ведется. Компания зависит и от западных буровых станков для геологоразведки твердых полезных ископаемых. «Но буровые станки уже производятся достаточно неплохо в Китае и Турции. И в России уже есть два завода по их выпуску. По качеству наши машины вполне приемлемы», — подчеркивает Горьков.

Госхолдинг в декабре 2021 года выпустил собственную вибрационную сейсмическую машину. Она будет запущена в серийное производство в следующем году, и «Росгеология» уже предлагает ее ближневосточным клиентам. «Машина создавалась изначально под сибирские регионы, но она отлично подойдет и для пустыни. Санкции не влияют на спрос на эту продукцию», — уверяет глава компании.