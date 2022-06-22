Глава «Росгеологии» оценил сроки замены иностранного софта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 57,46 (-1,34) Инвестиции, 21 июн, 16:10
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 54,71 (-1,46) Инвестиции, 21 июн, 16:10
Цена нефти Brent упала на 5% и опустилась ниже $109 впервые с 19 мая Инвестиции, 10:28
Иноагентам запретят преподавать в госвузах Политика, 10:25
Как развивается в России культура потребления отечественных морепродуктов РБК +, 10:23
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник «Тяньсин-1» Технологии и медиа, 10:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:18
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 10:13
Курс евро упал ниже ₽56 впервые с мая 2015 года Инвестиции, 10:11
ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже Экономика, 10:09
«Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Pro, 10:07
Во Франции исключили ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС Политика, 10:03
WADA не уберет найденный у Валиевой препарат из списка запрещенных Спорт, 10:01
Глава «Росгеологии» оценил сроки замены иностранного софта Бизнес, 10:00
Kaspersky и «Яндекс» сообщили о росте числа звонков телефонных мошенников Технологии и медиа, 09:59
Спад числа сделок в новостройках Москвы зафиксировали третий месяц подряд Недвижимость, 09:52

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Глава «Росгеологии» оценил сроки замены иностранного софта

Госхолдингу «Росгеология» потребуется 5 лет на замену западного программного обеспечения
«Росгеологии» потребуется не менее пяти лет, чтобы заместить западное программное обеспечение, рассказал РБК ее гендиректор Сергей Горьков. Сейчас компания зависит от такого софта на 95%
Сергей Горьков
Сергей Горьков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Компании «Росгеология» потребуется не менее пяти лет для импортозамещения западного программного обеспечения, которое она использует в геологоразведке. Об этом РБК рассказал гендиректор госхолдинга Сергей Горьков. По его словам, сейчас зависимость от ПО из западных стран составляет 95%.

«Мы продолжаем работать на том западном ПО, которое у нас есть, но через какой-то срок понадобится его обновление, а иностранцы закрыли лицензии», — сказал Горьков, имея в виду отказ западных производителей продавать лицензии на обновление ПО.

Власти стали активно искать решения для поддержки ИТ-отрасли, так как после начала специальной военной операции на Украине российский рынок покинули ключевые иностранные вендоры (Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, EPAM и другие). «Росгеология» уже пользуется льготным кредитованием, организованным Минцифрой, для финансирования цифровых разработок.

Чем занимается «Росгеология»

«Росгеология» — холдинг, объединяющий более 40 государственных геологических предприятий, основан в июле 2011 года на базе «Центргеологии». 100% акций принадлежит Росимуществу. Осуществляет широкий спектр услуг, связанных с геологоразведкой, включая углеводородное сырье (нефть и газ) и твердые полезные ископаемые (металлы). Выручка «Росгеологии» за 2021 год — 29,9 млрд руб., чистая прибыль — 546 млн руб.

Как «Росгеология» планирует замещать западный софт

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий использование иностранного программного обеспечения для госорганов и госзаказчиков начиная с 1 января 2025 года. С этого момента им запретят использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. К ней, в частности, относятся сети связи и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной и атомной промышленности и др. Владельцы таких объектов должны предоставить информацию о них в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), чтобы служба могла присвоить каждому объекту определенную категорию (к каждой предъявляются свои требования безопасности). Кроме того, уже с 31 марта 2022 года госорганы не могут закупать иностранный софт без специального разрешения правительства.

Путин запретил использовать иностранное ПО на критической инфраструктуре
Политика
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild / ТАСС Включите параноика: как выявить сотрудников, способных навредить компании
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Цена «слива» персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Чем рискует бизнес в России при параллельном импорте ИТ-оборудования
Инструкции

«В указе президента четко указана необходимость отказа от использования зарубежных программных продуктов для объектов критической инфраструктуры», — говорит глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ), экс-замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух. Практически все объекты, на которых «Росгеология» ведет добычу, изучение, моделирование, являются значимыми объектами, поэтому проводить замену иностранного ПО в течение пяти лет «нормативно неоправданно», считает он.

По словам Массуха, сейчас на рынке достаточно российских ИТ-продуктов, в том числе касающихся геологоразведки. К тому же правительство выделяет средства на ускоренное создание недостающих продуктов через Российский фонд развития информационных технологий, добавляет эксперт.

Одна из наиболее острых проблем в переходе на российское программное обеспечение заключается в том, что сейчас в России отсутствуют полнофункциональные программные продукты, автоматизирующие обработку геологической информации, парируют в пресс-службе «Росгеологии». Особенно остро дефицит российских решений ощущается в части проектирования полевых работ, обработки данных сейсморазведки, глубинной миграции, комплексной интерпретации, петрофизики, структурного и бассейнового моделирования, гидромеханики и гидравлических расчетов, отмечают там.

В 2021 году «Росгеология» совместно с Минцифры создала отраслевой технологический акселератор для импортозамещения иностранного ПО в геологоразведке, напоминает Горьков. Сейчас уже есть более 20 прикладных решений российских разработчиков, девять из которых переведены в промышленную эксплуатацию. В рамках импортозамещения госхолдинг совместно с российской компанией разработал программно-аппаратный комплекс «Планшет геолога», отмечает Горьков. Он может работать при 30-градусном морозе и обладает пыле- и влагозащитой.

Старший вице-президент — финансовый директор «Норильского никеля» Сергей Малышев в марте 2022 года оценивал зависимость производителя от импортного ПО на уровне менее 50%. Он утверждал, что компания уже нашла для половины этого объема российские аналоги. Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов рассказывал в начале июня, что американские провайдеры ПО отказались обслуживать компанию через 20 минут после того, как она и он лично попали под санкций США. Компания решила потратить на разработку софта примерно 2,5 млрд руб. в 2022 году.

Как изменились заказы «Росгеологии»

В первой половине 2022 года объем экспортных контрактов «Росгеологии» в Узбекистане, Казахстане и Монголии вырос в общей сложности на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Узбекистане у компании проекты по добыче нефти и газу, в Казахстане — по твердым полезным ископаемым, а в Монголии — по обоим видам полезных ископаемых. В Африке объем контрактов в первом полугодии остался неизменным. Абсолютные суммы контрактов не раскрываются.

В Европе из-за санкций госхолдинг потерял два контракта. В частности, «Росгеологии» отказали в участии в проекте в Северном море. Компания также была вынуждена выйти из инфраструктурного проекта по прокладке подводного кабеля между Грецией и Италией в Средиземном море, по которому требовалось изучение дна и по которому она уже выполнила 30% работ. «Эти контракты у нас в феврале—марте остановились», — говорит Горьков. Но они составляли 1–2% ото всех международных контрактов госхолдинга.

Сейчас госхолдинг ведет переговоры со странами Персидского залива. «Это дружественные страны, они не поддержали санкции», — поясняет топ-менеджер.

По оценке Горькова, объем контрактов «Росгеологии» в России за первое полугодие упал на 5–7% при ожидавшихся 15%. Падение коснулось как нефтегазового сектора, так и твердых полезных ископаемых. «Отмененных контрактов один-два, в основном многие компании перенесли контракты из-за неопределенности», — утверждает глава «Росгеологии». При этом, по его словам, уже сейчас происходит отскок, и компания недавно выиграла несколько новых тендеров.

Как «Росгеология» заменяет иностранное оборудование

«Росгеология» не испытывает значительных проблем с оборудованием из-за западных санкций, говорит Горьков. Его импортозамещением госхолдинг занимается с 2019 года. Сейчас он работает в основном на российском, китайском и турецком оборудовании.

Но есть и уязвимые места: у компании большая зависимость от западного сейсмического оборудования для нефтегазового сектора (наземного и морского). Однако работа по его замещению уже ведется. Компания зависит и от западных буровых станков для геологоразведки твердых полезных ископаемых. «Но буровые станки уже производятся достаточно неплохо в Китае и Турции. И в России уже есть два завода по их выпуску. По качеству наши машины вполне приемлемы», — подчеркивает Горьков.

Горьков — РБК: Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии
Бизнес
Сергей Горьков

Госхолдинг в декабре 2021 года выпустил собственную вибрационную сейсмическую машину. Она будет запущена в серийное производство в следующем году, и «Росгеология» уже предлагает ее ближневосточным клиентам. «Машина создавалась изначально под сибирские регионы, но она отлично подойдет и для пустыни. Санкции не влияют на спрос на эту продукцию», — уверяет глава компании.

Авторы
Теги
Надежда Синцова
«Росгеология» ПО Импортозамещение

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Доля российского софта в госкомпаниях оказалась вдвое ниже нормативов
Технологии и медиа
Горьков — РБК: Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter