Маск рассказал, когда людям не придется работать
В будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон Маск.
«В долгосрочной перспективе, при благоприятном сценарии любая работа, которую кто-нибудь выполняет, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. Но в остальном ИИ и роботы будут предоставлять любые товары и услуги, которые вам нужны», — сказал Маск во время выступления на конференции VivaTech по видеосвязи.
Бизнесмен также выступил против обучения технологий искусственного интеллекта «политкорректности». Он считает, что это тренирует ИИ «лгать». Это «чрезвычайно опасно» и потенциально может привести к уничтожению человечества, уверен Маск.
В марте Маск высказал мнение, что в 2025 году искусственный интеллект «вероятно, будет умнее любого отдельного человека». А к 2029 году ИИ, возможно, будет умнее всех людей вместе взятых, считает бизнесмен.
Ранее Маск прогнозировал появление к 2029 году AGI — «общего искусственного интеллекта», который, по мнению основателя компании OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT Сэма Альтмана, «заменит среднего человека». Соучредитель и глава Google DeepMind Демис Хассабис, в свою очередь, предсказывал, что AGI может быть создан к 2030 году.
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