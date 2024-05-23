 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Маск рассказал, когда людям не придется работать

Илон Маск: в будущем работа станет необязательной благодаря роботам и ИИ
Работа превратится в хобби «при благоприятном сценарии», когда услуги будут предоставлять искусственный интеллект и роботы, считает бизнесмен. При этом он выступил против обучения ИИ политкорректности, сравнив ее с ложью
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

В будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон Маск.

«В долгосрочной перспективе, при благоприятном сценарии любая работа, которую кто-нибудь выполняет, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. Но в остальном ИИ и роботы будут предоставлять любые товары и услуги, которые вам нужны», — сказал Маск во время выступления на конференции VivaTech по видеосвязи.

Бизнесмен также выступил против обучения технологий искусственного интеллекта «политкорректности». Он считает, что это тренирует ИИ «лгать». Это «чрезвычайно опасно» и потенциально может привести к уничтожению человечества, уверен Маск.

Маск предположил, через сколько лет человечество колонизирует галактику
Общество
Илон Маск

В марте Маск высказал мнение, что в 2025 году искусственный интеллект «вероятно, будет умнее любого отдельного человека». А к 2029 году ИИ, возможно, будет умнее всех людей вместе взятых, считает бизнесмен.

Ранее Маск прогнозировал появление к 2029 году AGI — «общего искусственного интеллекта», который, по мнению основателя компании OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT Сэма Альтмана, «заменит среднего человека». Соучредитель и глава Google DeepMind Демис Хассабис, в свою очередь, предсказывал, что AGI может быть создан к 2030 году.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Яна Ломакина
Илон Маск роботы работа искусственный интеллект
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Компания Илона Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом
Технологии и медиа
Маск привел данные спутников Starlink в ответ на вопрос об инопланетянах
Технологии и медиа
Маск оценил, сколько еще просуществует наша цивилизация
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 16:31
Лукашенко и Путин обсудят в Минске учения с ядерным оружием Политика, 22:46
Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью Политика, 22:22
Bloomberg узнал о росте поддержки в G7 идеи США по российским активам Политика, 22:12
Небензя назвал угрозой миру резолюцию ГА ООН по геноциду в Сребренице Политика, 22:07
Эксперты ПСБ обновили подборку акций для краткосрочных инвесторов Инвестиции, 21:50
Маск рассказал, когда людям не придется работать Технологии и медиа, 21:47
Шольц исключил появление ядерного оружия у ЕС Политика, 21:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кассация отменила решение о взыскании с экс-главы Бинбанка 284 млрд руб. Общество, 21:12
Обвиняемый в покушении на Фицо заявил, что не хотел убивать премьера Политика, 21:03
Самоделкина и еще три фигуриста сменили российское гражданство Спорт, 20:49
Почему правая фракция Европарламента исключила из своего состава АдГ Политика, 20:45
Цена нефти Brent опустилась ниже $81 впервые с 15 февраля Инвестиции, 20:36
В Wildberries рассказали об итогах визита полиции на склад в Электростали Бизнес, 20:29
В Москве начали испытания первого беспилотного трамвая Город, 20:17