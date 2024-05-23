Маск рассказал, когда людям не придется работать

Работа превратится в хобби «при благоприятном сценарии», когда услуги будут предоставлять искусственный интеллект и роботы, считает бизнесмен. При этом он выступил против обучения ИИ политкорректности, сравнив ее с ложью

Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

В будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон Маск.

«В долгосрочной перспективе, при благоприятном сценарии любая работа, которую кто-нибудь выполняет, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. Но в остальном ИИ и роботы будут предоставлять любые товары и услуги, которые вам нужны», — сказал Маск во время выступления на конференции VivaTech по видеосвязи.

Бизнесмен также выступил против обучения технологий искусственного интеллекта «политкорректности». Он считает, что это тренирует ИИ «лгать». Это «чрезвычайно опасно» и потенциально может привести к уничтожению человечества, уверен Маск.

В марте Маск высказал мнение, что в 2025 году искусственный интеллект «вероятно, будет умнее любого отдельного человека». А к 2029 году ИИ, возможно, будет умнее всех людей вместе взятых, считает бизнесмен.

Ранее Маск прогнозировал появление к 2029 году AGI — «общего искусственного интеллекта», который, по мнению основателя компании OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT Сэма Альтмана, «заменит среднего человека». Соучредитель и глава Google DeepMind Демис Хассабис, в свою очередь, предсказывал, что AGI может быть создан к 2030 году.