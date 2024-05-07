Илон Маск: человечеству нужно миллион лет для колонизации галактики

Маск предположил, через сколько лет человечество колонизирует галактику

Человеческой цивилизации нужно продержаться миллион лет, чтобы колонизировать галактику, заявил американский бизнесмен Илон Маск на конференции в Институте Майкла Милкена.

«Если бы мы продержались как цивилизация миллион лет, то было бы невероятно. Мы, наверное, были бы в каждой части галактики», — сказал он.

Он также не исключил, что человечество может найти то, что оставили после себя «давно ушедшие инопланетные цивилизации».

Маск ранее заявлял, что наша цивилизация сможет просуществовать «миллионы лет» при освоении других планет.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет», — написал он в X.

Кроме того, Маск предполагал, что человек — единственное существо в этой части галактики, у которого есть сознание. Иначе внеземные цивилизации, если они существуют, уже бы колонизировали нашу галактику.