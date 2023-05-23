People узнал о помолвке Джеффа Безоса

Основатель Amazon помолвлен на журналистке Лорен Санчес. О их романе стало известно в январе 2019 года, после того как Безос объявил о разводе со своей женой, писательницей Маккензи Безос

Основатель Amazon Джефф Безос помолвлен на журналистке, обладательнице премии «Эмми» Лорен Санчес, пишет журнал People со ссылкой на источник.

59-летний Безос и 53-летняя Санчес отдыхают на юге Франции. В выходные пара посетила премьеру фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе на Каннском кинофестивале. Санчес сфотографировали с кольцом на пальце.

О романе основателя Amazon и бывшей телеведущей стало известно в январе 2019 года, после того как миллиардер объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос, с которой прожил 25 лет (у них четверо детей).

В то время Санчес разводилась с голливудский агентом Патриком Уайтселлом после 13 лет брака. У них родились сын и дочь, у журналистки также есть сын от футболиста Тони Гонсалеса.

Летом 2019 года Безос развелся со своей супругой Маккензи, передав ей 19,7 млн акций компании, которые на тот момент оценивались в $38,3 млрд.

Основатель Amazon занимает третье место в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $137,8 млрд.