Безос пообещал передать основную часть состояния на благотворительность

Состояние бизнесмена превышает $124 млрд — он не уточнил, какую часть этой суммы готов передать на благотворительные цели. Безос отметил, что в этом вопросе нужно быть осторожным, ведь благотворительность может быть неэффективной

Джефф Безос (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Основатель Amazon Джефф Безос при жизни передаст большую часть своего состояния на благотворительные нужды, заявил он в интервью CNN в ответ на соответствующий вопрос. По словам Безоса, они с его партнером Лорен Санчес сейчас «создают потенциал для жертвования этих средств».

Бизнесмен не уточнил, какую именно долю своего состояния (по данным Bloomberg, оно составляет около $124 млрд) планирует потратить на эти цели. Бизнесмен отметил, что филантропия — сложная работа, «есть множество способов делать неэффективные вещи» в этой сфере, поэтому необходимо все тщательно обдумывать и привлекать к благотворительным проектам талантливых людей.

Безос — один из богатейших людей в мире. Он занимает четвертую строчку Bloomberg Billionaire Index, уступая лишь основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и основателю индийской Adani Group Гаутаме Адани.

В 2010 году бизнесмены Уоррен Баффетт и Билл Гейтс начали кампанию «Клятва дарения» (Giving Pledge). В рамках этой инициативы уже более 200 миллиардеров пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность. Как отмечает CNN, Безоса прежде критиковали за то, что он не присоединился к «Клятве дарения».

Безос вкладывал средства в другие благотворительные инициативы. В 2021 году он пообещал передать $10 млрд в течение десяти лет в основанный им экологический Bezos Earth Fund и пожертвовал $100 млн в фонд бывшего президента США Барака Обамы.

В 2020 году предприниматель возглавил рейтинг журнала The Chronicle of Philanthropy из 50 американцев, которые потратили больше всего денег на благотворительность. На втором месте оказалась его бывшая жена Маккензи Скотт.

13 ноября 2022 года кантри-певица Долли Партон получила учрежденный Безосом грант «за мужество и такт» в размере $100 млн. Эти средства музыкант должна направить на благотворительные цели по своему усмотрению.