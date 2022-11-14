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Бизнес ,  
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Безос пообещал передать основную часть состояния на благотворительность

Джефф Безос заявил о планах потратить большую часть состояния на благотворительность
Состояние бизнесмена превышает $124 млрд — он не уточнил, какую часть этой суммы готов передать на благотворительные цели. Безос отметил, что в этом вопросе нужно быть осторожным, ведь благотворительность может быть неэффективной
Amazon AMZN $98,15 -2,45% Купить
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Основатель Amazon Джефф Безос при жизни передаст большую часть своего состояния на благотворительные нужды, заявил он в интервью CNN в ответ на соответствующий вопрос. По словам Безоса, они с его партнером Лорен Санчес сейчас «создают потенциал для жертвования этих средств».

Бизнесмен не уточнил, какую именно долю своего состояния (по данным Bloomberg, оно составляет около $124 млрд) планирует потратить на эти цели. Бизнесмен отметил, что филантропия — сложная работа, «есть множество способов делать неэффективные вещи» в этой сфере, поэтому необходимо все тщательно обдумывать и привлекать к благотворительным проектам талантливых людей.

Безос — один из богатейших людей в мире. Он занимает четвертую строчку Bloomberg Billionaire Index, уступая лишь основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и основателю индийской Adani Group Гаутаме Адани.

В 2010 году бизнесмены Уоррен Баффетт и Билл Гейтс начали кампанию «Клятва дарения» (Giving Pledge). В рамках этой инициативы уже более 200 миллиардеров пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность. Как отмечает CNN, Безоса прежде критиковали за то, что он не присоединился к «Клятве дарения».

Безос вкладывал средства в другие благотворительные инициативы. В 2021 году он пообещал передать $10 млрд в течение десяти лет в основанный им экологический Bezos Earth Fund и пожертвовал $100 млн в фонд бывшего президента США Барака Обамы.

В 2020 году предприниматель возглавил рейтинг журнала The Chronicle of Philanthropy из 50 американцев, которые потратили больше всего денег на благотворительность. На втором месте оказалась его бывшая жена Маккензи Скотт.

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13 ноября 2022 года кантри-певица Долли Партон получила учрежденный Безосом грант «за мужество и такт» в размере $100 млн. Эти средства музыкант должна направить на благотворительные цели по своему усмотрению.

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Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Джефф Безос миллиардер состояние благотворительность Amazon

Джефф Безос

бизнесмен, глава Amazon

12 января 1964 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
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