Авторы War Thunder объяснили утечки секретных данных о военной технике

На форуме War Thunder несколько раз публиковали данные об оружии разных стран, в том числе Франции и США. Разработчик связал это с желанием игроков улучшить характеристики техники. Подобные сообщения сразу удаляются, заверил он

Фото: gaijinent.com

На форуме игры War Thunder было зафиксировано как минимум шесть случаев утечки секретных документов с технической характеристикой боевой техники, которую используют разные страны, сообщил Axios гендиректор компании-разработчика Gaijin Entertainment Антон Юдинцев.

War Thunder — многопользовательская игра с элементами симулятора наземной, воздушной и морской военной техники. Согласно данным на сайте игры, пользователям доступны образцы времен войн и конфликтов с начала XX века и до наших дней — реально существовавшие модели самолетов, ударных вертолетов, наземной техники и кораблей. Игра вышла в 2012 году, год спустя количество игроков превысило 3 млн. Gaijin Entertainment была основана в 2002 году в России. Штаб-квартира компании находится в Будапеште.

Разработчики никогда не читают содержимое подобных документов, а модераторы сразу удаляют такие сообщения, заверил Юдинцев. «Мы никогда не будем использовать секретные данные или информацию с ограниченным доступом в нашей работе. Это незаконно и бессмысленно, так как у нас нет возможности определить, являются ли эти «секретные документы» подлинными», — сказал он.

По словам Юдинцева, «игроки очень увлечены War Thunder и боевой техникой, иногда даже слишком», и хотят аутентичности. Например, если кто-то использует в игре танк французской армии Leclerc, он, как правило, «хотел бы убедить команду разработчиков улучшить характеристики танка, предоставив некоторые документы», сказал гендиректор Gaijin Entertainment. Он призвал пользователей не публиковать секретные данные.

Axios отмечает, что поклонники War Thunder публиковали секретные материалы, касающиеся британских, французских, китайских и американских систем вооружений, с середины 2021 года. Так, один из пользователей разместил на форуме руководство по эксплуатации танком Leclerc; он утверждал, что ранее сам управлял машиной. Одна из последних утечек произошла в январе текущего года, когда были опубликованы секретные данные об американском истребителе F-16.

Как отмечает Axios, мотивация пользователей, которые хотят добиться улучшения характеристик боевой техники, отличается от действий военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейры, обвиняемого в утечке разведданных Пентагона. Тейшейра «почти в реальном времени делился информацией об активных боевых действиях», пишет издание. Как накануне сообщила The New York Times, молодой человек начал размещать секретные данные в чат-группе в популярном у геймеров мессенджере Discord менее чем через 48 часов после ввода Россией войск на Украину в феврале 2022 года. В документах речь шла о потерях обеих сторон конфликта, деятельности российских разведывательных служб и оказываемой Украине помощи. Тейшейра утверждал, что это сведения Агентства национальной безопасности США, ЦРУ и других ведомств.

Тейшейра был задержан 13 апреля, ему предъявили обвинения по двум статьям закона о шпионаже — о получении и передаче информации о национальной обороне и получении секретных документов.