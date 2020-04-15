Apple представила новый iPhone SE по цене от 40 тыс. руб.

Стоимость самой дешевой версии iPhone SE c процессором A13 Bionic, который используется во флагманских iPhone 11 и 11Pro, составит в России 39 900 руб.

Фото: apple.com

Компания Apple представила новую модель смарфтона iPhone SE — оснащенную мощным процессором A13 Bionic, который до сих пор ставился в дорогие модели iPhone 11 и 11 Pro, но при этом довольно бюджетную по цене. Стоимость самой дешевой версии iPhone SE (с памятью 64 Gb) составит в России 39 900 руб.

По словам старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера, новая версия iPhone SE станет продолжением модели, выпущенной в 2016 году, так как основана на тех же принципах — компактный корпус, высокая производительность и невысокая цена.

iPhone SE снабжен дисплеем Retina HD (4,7 дюйма), а его корпус изготавливается из прочного стекла и алюминия и окрашивается в черный, белый и красный цвета. Корпус iPhone SE водонепроницаем (допускается погружение на глубину до 1 м длительностью до 30 минут)

Процессор A13 Bionic, самый быстрый из существующих процессоров iPhone, обеспечивает высокую производительность и экономный расход заряда аккумулятора. При этом iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — до 50% за 30 минут (при использовании специального адаптера).