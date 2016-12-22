Bloomberg узнал о планах Apple отказаться от процессоров Intel

Компания планирует отказаться от них в компьютерах Mac в пользу чипов собственного производства. Ожидается, что это случится к 2020 году

Один основателей Apple Стив Джобс и исполнительный директор Intel Пол Отеллини (Фото: Lou Dematteis / Reuters)

Компания Apple планирует в ближайшем будущем отказаться от процессоров Intel и использовать в своих компьютерах Mac чипы собственного производства. Ожидается, что это произойдет к 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Данная инициатива, получившая кодовое название Kalamata, находится пока на начальном этапе развития. Однако, по данным собеседников, она является частью более масштабной стратегии, направленной на то, чтобы все устройства Apple, включая Mac, iPhone и iPad, работали похожим образом и легко взаимодействовали друг с другом. В настоящее время все iPhone, iPad, Apple Watche и Apple TV уже работают на процессорах, разработанных Apple.

Как отмечает Bloomberg, отказ Apple от чипов Intel станет ударом для последней. Согласно данным агентства, Apple приносит Intel около 5% годового дохода. Apple использует чипы Intel в своих компьютерах с 2005 года.

Акции Intel 2 апреля завершили торги в Нью-Йорке падением более чем на 6%, подешевев за день более чем на $3 за акцию — до $48,92, свидетельствуют данные торгов.

Apple отказалась от комментариев, отмечает Bloomberg. В Intel заявили, что компания не комментируют слухи о своих клиентах.