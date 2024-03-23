Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу в день траура
НТВ, «Первый канал» и ВГТРК в день общенационального траура по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — 24 марта — не будут показывать рекламу.
«НТВ снимает с эфира рекламу и меняет сетку вещания. В эфир не выйдут шоу «Маска» и «Звезды сошлись», а также программы «Дачный ответ», «НашПотребНадзор», «Однажды…», «Первая передача», «Чудо техники», — сообщили РБК в пресс-службе вещателя. 23 марта в эфир не выйдут юмористическое шоу «Звезды», программы «Международная пилорама», «Ты не поверишь!» и «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Первый канал» в день траура откажется от рекламы, развлекательных программ и полностью изменит сетку вещания. В эфир выйдут «Большая игра», фильмы «Офицеры» и «Доктор» с Сергеем Пускепалисом, сериал «2022» и другие проекты», — заявила пресс-служба «Первого».
В ВГТРК также подтвердили РБК, что каналы холдинга снимут рекламу с эфира.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холл» ворвались боевики с оружием и открыли стрельбу. Также в здании произошло два взрыва, начался пожар. Концертный зал «Крокуса» выгорел полностью. Тушение здания продолжается, идет разбор завалов.
По последним данным, число жертв — 133 человека. Пострадавших свыше сотни.
По подозрению в теракте задержали 11 человек, из них четверо — непосредственные исполнители. Ответственность за нападение на себя взяла ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).
После теракта в регионах страны стали отменять массовые мероприятия. В Москве в выходные не будут работать Третьяковская галерея, Пушкинский и Исторический музеи, а также театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А.П. Чехова.
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