Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу в день траура

В день общенационального траура на «Первом», НТВ и телеканалах ВГТРК не будет рекламы, также меняется сетка вещания. В Москве и регионах из-за теракта в «Крокусе» отменяют массовые мероприятия, закроются некоторые музеи и театры

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

НТВ, «Первый канал» и ВГТРК в день общенационального траура по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — 24 марта — не будут показывать рекламу.

«НТВ снимает с эфира рекламу и меняет сетку вещания. В эфир не выйдут шоу «Маска» и «Звезды сошлись», а также программы «Дачный ответ», «НашПотребНадзор», «Однажды…», «Первая передача», «Чудо техники», — сообщили РБК в пресс-службе вещателя. 23 марта в эфир не выйдут юмористическое шоу «Звезды», программы «Международная пилорама», «Ты не поверишь!» и «Квартирник НТВ у Маргулиса».

«Первый канал» в день траура откажется от рекламы, развлекательных программ и полностью изменит сетку вещания. В эфир выйдут «Большая игра», фильмы «Офицеры» и «Доктор» с Сергеем Пускепалисом, сериал «2022» и другие проекты», — заявила пресс-служба «Первого».

В ВГТРК также подтвердили РБК, что каналы холдинга снимут рекламу с эфира.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холл» ворвались боевики с оружием и открыли стрельбу. Также в здании произошло два взрыва, начался пожар. Концертный зал «Крокуса» выгорел полностью. Тушение здания продолжается, идет разбор завалов.

По последним данным, число жертв — 133 человека. Пострадавших свыше сотни.

По подозрению в теракте задержали 11 человек, из них четверо — непосредственные исполнители. Ответственность за нападение на себя взяла ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

После теракта в регионах страны стали отменять массовые мероприятия. В Москве в выходные не будут работать Третьяковская галерея, Пушкинский и Исторический музеи, а также театр Вахтангова, театр Наций, «Современник», театр на Таганке, МХТ им. А.П. Чехова.