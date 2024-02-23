Онлайн-платформы удалили по требованию РКН сериал «Алиса не может ждать»

Видеосервисы по требованию РКН удалили сериал «Алиса не может ждать»

Видеосервисы удалили сериал Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать» по требованию Роскомнадзора. Start сообщил, что это было сделано «с учетом находящихся у нас разъяснений»

Видеосервисы Start и Ivi удалили по требованию РКН сериал Натальи Мещаниновой «Алиса не может ждать», сообщили «Московские новости». По данным издания, «Кинопоиск» тоже удалил сериал, как и остальные стриминговые платформы.

Картина рассказывает о девочке, которая скоро потеряет зрение и решает использовать оставшееся время по полной. Главную роль играет Лиза Ищенко.

Start сообщил изданию, что «с учетом находящихся у нас разъяснений» был вынужден «скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке».

«Нам искренне жаль, что теперь он недоступен для российских зрителей, однако START всегда соблюдает требования регулирующих органов, поэтому решение скрыть сериал для нас неоспоримо», — отметили там.

Согласно уведомлению РКН, которое ведомстве разослало 22 февраля, в отношении некоторых эпизодов сериала «Алиса не может ждать» выявлены определенные нарушения — в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе, сообщил «Ведомостям» представитель Start.

Премьера сериала состоялась на видеосервисе Start еще в октябре 2022 года. По словам представителя компании, которые приводит издание, на тот момент проект прошел все необходимые процедуры, получил прокатное удостоверение и промаркирован «18+». Позже сериал появился в крупных российских онлайн-кинотеатрах, включая Okko, «Иви», «Кинопоиск», Wink и Kion.

Ранее Роскомнадзор предлагал закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов. Так, из доступа планируют скрыть сведения об основаниях закрытия ресурсов. Предлагается убрать из реестра о блокировках номер требования, а операторы смогут не публиковать на страницах-заглушках основания.