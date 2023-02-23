Руководитель полета заявил о повышении температуры на «Союзе» до 70°С

Специалисты следят за «Союзом МС-22», чтобы он не представлял угрозы для МКС, сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев

Нарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» с разгерметизированной системой охлаждения (Фото: Роскосмос / РКК «Энергия» / РИА Новости)

Расчеты показали, что температура на борту космического корабля «Союз МС-22» после утечки хладагента из системы терморегулирования в декабре прошлого года могла достигать 70 градусов Цельсия, заявил руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев. Видео его выступления опубликовал «Роскосмос».

«Повышение температуры, когда мы посчитали, оно оказалось катастрофическим, там очень быстро мы подходили к температурам 60-70 градусов», — сказал Соловьев

Он отметил, что, помимо экипажа, на борту находятся приборы и вычислительные машины, не приспособленные для высоких температур: «При температурах где-то около 40 или 50 градусов микросхемы уже начинают вылетать».

Сейчас, сообщил Соловьев, специалисты следят за «Союзом МС-22», чтобы он не представлял угрозы для станции, в первую очередь — за системой управления спуском,. «Там [находится] перекись водорода для работы двигателей для обеспечения управляемого спуска. Перекись водорода очень не любит, когда высокая температура. Мы сейчас определенным образом захолаживаем. <…> Когда два [градуса], мы дышим с облегчением», — добавил он (цитата по ТАСС).

Корабль «Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года. В декабре космонавты обнаружили, что внешний контур системы обеспечения теплового режима «Союза» разгерметизировался. «Роскосмос» рассказал, что была повреждена внешняя обшивка пилотно-агрегатного отсека корабля.

«РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что температура на корабле повысилась до 50 градусов Цельсия. В «Роскосмосе» это опровергли. Позднее в госкорпорации заявили, что температура на борту не выходила за пределы допустимых значений и варьируется от 28 до 30 градусов, это не представляет угрозы для экипажа и его не нужно эвакуировать. 18 декабря корпорация сообщила о снижении температуры на корабле до заданных пределов.

По данным госкорпорации, причиной разгерметизации стал удар метеороида (небольшое космическое тело, диаметром от 100 мкм до 10 м), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.