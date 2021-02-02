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Миллиардер из США заплатил SpaceX за первый гражданский полет в космос

Компания SpaceX, которую основал один из богатейших людей планеты Илон Маск, к концу текущего года может запустить ракету Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об эторм сообщает пресс-служба компании.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что экипаж будет состоять из четырех человек, одним из которых будет 37-летний миллиардер Джаред Айзекман.

Как сообщает Associated Press, бизнесмен уже полностью оплатил стоимость полета.

Материал дополняется.

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