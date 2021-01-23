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Эксперты назвали технологии для борьбы с одиночеством трендом 2021 года

Чат-боты для одиноких, роботы вместо сельскохозяйственных рабочих и ответственное отношение к паролям — Telenor назвал главные технологические тренды 2021 года
Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor (оказывает услуги в Северной Европе и Азии, а также ранее владела крупным пакетом акций «ВымпелКома»), определила пять главных технологических трендов 2021 года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Как отмечает Telenor, прошлый год заставил людей по всему миру очень быстро адаптироваться к новым условиям жизни, которая стала более цифровой.

Как пандемия COVID-19 повлияла на цифровую среду и какие изменения произойдут в мире технологий в наступившем году — в материале РБК.

Технологии для борьбы с одиночеством

Пандемия привела к увеличению числа людей, которые чувствуют себя одинокими. Это вызывает множество проблем со здоровьем, таких как тревога и депрессия, говорится в обзоре Telenor.

Эмпатия и новые правила дресс-кода станут основными трендами 2021 года
Технологии и медиа
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«2020 год показал нам, что одиночество — фундаментальная проблема здоровья общества, на которую, как мы полагаем, будет беспрецедентный технологический ответ в 2021 году. Мы прогнозируем, что участники рынка электронного здравоохранения будут разрабатывать и внедрять новые наборы инструментов и услуг, связанных с психическим здоровьем. В странах, где внедрены сети мобильной связи пятого поколения (5G), мы, вероятно, увидим первые примеры применения технологий дополненной и виртуальной реальности в голографических средствах коммуникации, это произойдет уже в следующем году», — приводятся в сообщении слова руководителя исследовательского отдела Telenor Бьорна Таале Сандберга.

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Согласно прогнозу, появится новое поколение чат-ботов, разработанных для помощи людям, страдающим от одиночества. Это будут персонифицированные помощники, использующие технологию искусственного интеллекта, — они смогут отвечать на вопросы, совершать звонки, предлагать развлечения.

Дальнейшее распространение «зеленых» технологий

По словам Сандберга, пандемия спровоцировала возвращение к борьбе с глобальным потеплением. Он рассчитывает, что в 2021 году правительства по всему миру начнут принимать законодательство о защите климата. В городах по всему миру будет внедрены системы с искусственным интеллектом для оптимизации энергопотребления, что поможет сделать возобновляемые источники энергии более предсказуемыми, а города более «умными» за счет оптимизации транспорта и прогнозирования качества воздуха.

«Грязные данные» станут технологическим трендом 2020 года
Технологии и медиа
Фото:SeongJoon Cho / Bloomberg

За пределами городов будут работать роботы, которые компенсируют нехватку сельскохозяйственных рабочих. Механическая прополка с помощью машинного зрения рационализирует использование пестицидов, что снизит негативное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. Начнут использоваться небольшие устройства на базе искусственного интеллекта, так называемые Tiny Machine Learning (TinyML), которые будут внедрять дроны для мониторинга сельскохозяйственных зон.

В прошлом году Telenor также назвала рост числа «зеленых» инноваций одним из главных технологических трендов. Эксперты предполагали, что компании, особенно в Европе, будут стремиться к получению стопроцентно возобновляемого электричества, что станет основой для ведения бизнеса, не влияющего на климат.

Ответственное отношение к паролям

В этом году должно появиться больше удобных для пользователей решений по кибербезопасности, в частности для хранения логинов-паролей. По прогнозу Сандберга, станут более распространенными менеджеры паролей или решения, сканирующие радужную оболочку глаза и отпечатки пальцев. Это должно повысить эффективность и безопасность, а также сделает проще жизнь тех сотрудников компаний, которые забывают данные для запуска рабочего компьютера. Как отмечается в обзоре, число защищенных паролем учетных записей постоянно растет. При этом правила безопасности советуют менять пароли каждые три месяца и не использовать повторно старый пароль, что усугубляет проблему.

Переход на гибкий режим работы

Многие компании предоставят сотрудникам больше возможностей работать вне офиса. В 2020 году многие вынуждены были начать работать из дома и этот внезапный переход произошел довольно легко, раз и навсегда подтвердив, что интернет и правильные цифровые инструменты позволяют выполнять работу в любом месте и в любое время. Люди будут искать более комфортный режим для себя, а также удобное рабочее место. В Telenor предполагают, что, например, кафе в дальнейшем могут превратиться в залы для встреч. Чтобы обеспечить необходимые компетенции для удаленной работы, менеджеры будут повышать квалификацию сотрудников в области кибербезопасности и цифровой гигиены, прогнозирует Telenor.

Фейки и роботы: какими будут главные технологические тренды 2019 года
Технологии и медиа
Фото:Skanda Gautam / Zuma / ТАСС

Ранее ТАСС со ссылкой на данные опроса SuperJob писал, что к концу 2020 года о желании продолжать работать удаленно после окончании пандемии заявили 41% россиян. Согласно данным портала, все больше сотрудников российских компаний работают из дома. Если в октябре удаленную работу практиковали 37% работодателей, то в декабре их стало 51% — это лишь немногим меньше, чем в мае, когда работники на удаленке были у 59% организаций. Чаще всего сотрудники трудятся дистанционно в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%).

Опасность разрыва в уровне образования

В 2021 году Telenor ожидает рост числа новых методов дистанционного цифрового обучения. Вопрос оснащения средствами для доступа к цифровому образованию должен подниматься как на международном, так и на национальных уровнях, считают в Telenor. В противном случае разрыв в уровне образования в ближайшие годы будет усиливаться. Изоляция из-за пандемии спровоцировала волну инноваций в цифровом обучении, но в то же время миллионы детей и молодых людей, у которых дома не подключен интернет, в 2020 году потеряли возможность учиться.

Автор
Анастасия Скрынникова
Telenor зеленые технологии искусственный интеллект Технологические тренды
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