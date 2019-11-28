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«Грязные данные» станут технологическим трендом 2020 года
Вопрос доверия к данным, на которых учится искусственный интеллект, приложения, способные не только мониторить, но и вмешиваться в процессы, происходящие в организме, массовое распространение eSIM — Telenor назвал тренды 2020 года
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor, которая на конец третьего квартала обслуживала 183 млн абонентов мобильной связи в Северной Европе и Азии (в России до недавнего времени владела крупным пакетом акций «ВымпелКома») опубликовала свой список главных технологических трендов 2020 года, с которым ознакомился РБК.

В прошлом году Telenor называла среди главных технологических трендов фальшивый контент для манипулирования и дезинформации, вопросы этики искусственного интеллекта, голосовые чат-боты и «зеленые» технологии. Топ-10 2020 года — в материале РБК.

  • «Зеленые» инновации превратятся в «нечто реальное». Использование интернета вещей (Internet of Things, IoT), больших данных и технологий искусственного интеллекта позволит оценить потребление, снизить спрос и значительно сократить выбросы углекислого газа при одновременном уменьшении затрат и создании новых источников доходов. Компании, особенно в Европе, будут стремиться к получению стопроцентно возобновляемого электричества, что станет основой для ведения бизнеса, не влияющего на климат. Потребителям будут предлагать новые услуги и приложения, которые позволят формировать «зеленые» привычки. Государственные и частные инвесторы будут вкладываться в «зеленые» стартапы.
  • Распространение «интернета тел» (англ. — Internet of Bodies, по аналогии с интернетом вещей). В 2020 году появятся приложения, которые будут не только мониторить различные показатели человеческого тела, как это происходит сейчас (например, «умные» часы измеряют пульс), но и автоматически вмешиваться, если это необходимо. Например, появятся инсулиновые помпы, которые будут измерять сахар в крови и, если это требуется, вводить инсулин в организм.
  • Массовые запуски коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в мире приведут к созданию объединений между компаниями различных индустрий, что, в свою очередь, позволит запускать платформы, «которые изменят мир». Возможность передавать данные с минимальной задержкой сигнала и значительно большее количество устройств IoT в мире позволят проводить дистанционно расследования при чрезвычайных ситуациях, развивать электронное здравоохранение, улучшать логистику и т.д.
  • Распространение закрытых сетей, организованных по принципу peer-to-peer (пиринговые, децентрализованные сети). Из-за того, что технологические компании и правительства собирают и анализируют большое количество данных в интернете, все больше пользователей предпринимают шаги для защиты своих коммуникаций. В дополнение к полностью зашифрованным приложениям частные лица и организации начнут развивать свои собственные сети связи, как, например, это происходило во время недавних протестов в Гонконге.
  • В 2020 году может стать мейнстримом термин «грязные данные». Он будет использоваться для того, чтобы поставить под сомнение авторитет искусственного интеллекта. По мере того как принятие решений на основе технологий искусственного интеллекта или машинного обучения станет более распространенным, оно станет предметом более пристального внимания общественности. Люди будут спрашивать — являются ли решения справедливыми и беспристрастными или при обучении технологий использовались «грязные» данные. Если наборы данных были неточными, предвзятыми или скомпрометированными, тогда решения могут быть ошибочными или даже незаконными.
  • Вопрос доверия к технологическим компаниям будет острее. Все больше людей по всему миру начинают понимать, что услуги поиска или социальных сетей, которые они получают бесплатно, на самом деле не являются таковыми, — компании зарабатывают деньги, используя данные пользователей. По мнению Telenor, в 2020 году клиенты будут все больше доверять компаниям, чья выручка не зависит от того, сколько они знают о пользователях.
  • Распространение технологии eSIM (электронная сим-карта — чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который дистанционно можно записать данные оператора связи) как в потребительской электронике, так и в предметах IoT.
  • В 2020 году почти все крупнейшие автопроизводители предложат свои модели семейных электрокаров, которые будут способны преодолевать более длинные расстояния. Стоимость подобных машин будет снижаться, что привлечет новых покупателей. Из-за этого в 2020 году также может появиться негативное отношение к электромобилям, поскольку спрос на зарядные станции будет превышать предложение.
  • Появятся новые инструменты для отслеживания сна. Новое поколение фитнес-устройств будут способны измерять не только пульс и движения, но также уровень кислорода в крови и, возможно, активность мозга. Технологии для сна не будут идеальными, но они изменят нашу способность измерять, контролировать и оптимизировать сон.
  • Усиление конкуренции между крупнейшими видеосервисами: Netflix, платформами AppleTV +, Disney + и, возможно, другими. И вместе с тем потребители получат больше контента, и он станет лучше.
Автор: Анна Балашова
Теги: big data, искусственный интеллект, Telenor, Технологические тренды
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