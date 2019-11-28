«Грязные данные» станут технологическим трендом 2020 года

Вопрос доверия к данным, на которых учится искусственный интеллект, приложения, способные не только мониторить, но и вмешиваться в процессы, происходящие в организме, массовое распространение eSIM — Telenor назвал тренды 2020 года

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor, которая на конец третьего квартала обслуживала 183 млн абонентов мобильной связи в Северной Европе и Азии (в России до недавнего времени владела крупным пакетом акций «ВымпелКома») опубликовала свой список главных технологических трендов 2020 года, с которым ознакомился РБК.

В прошлом году Telenor называла среди главных технологических трендов фальшивый контент для манипулирования и дезинформации, вопросы этики искусственного интеллекта, голосовые чат-боты и «зеленые» технологии. Топ-10 2020 года — в материале РБК.