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Технологии и медиа ,  
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Идеолог кампании «За Путина» получил 100% в севастопольском телеканале

Константин Рыков (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

Медиаменеджер и бывший депутат Госдумы Константин Рыков стал единоличным владельцем телеканала «Первый Севастопольский», увеличив долю в ООО «Медиа ТВ Севастополь» с 50 до 100%. Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ 22 января 2020 года. Первые инвестиции в «Первый Севастопольский» Рыков совершил в ноябре 2019 года.

Ранее 50% ООО «Медиа ТВ Севастополь» принадлежало Ольге Сверчковой, следует из информации в базе СПАРК. Крымское издание «Примечание» в январе прошлого года называло ее женой депутата Госдумы Дмитрия Белика.

РБК отправил запрос Константину Рыкову и гендиректору телеканала «Первый Севастопольский» Себии Юнусовой. С Ольгой Сверчковой связаться не удалось.

Новый владелец телеканала Константин Рыков известен как основатель и идеолог кампании «За Путина», владелец сайта предвыборной кампании Владимира Путина Putin2018.ru, основатель интернет-движения «Да!», целью которого организаторы называли «привлечение внимания активных интернет-пользователей к инициативам Дмитрия Медведева». Свою политическую карьеру Рыков начал в 2007 году как депутат Госдумы пятого созыва. До этого, с 2002 по 2004 год, он руководил интернет-департаментом «Первого канала», работал генпродюсером сетевого издания «Взгляд.ру» и был его миноритарным владельцем до 2013 года.

Телеканал «Первый Севастопольский» был основан в 2009 году, после присоединения Крыма к России провел в 2014 году реорганизацию и получил от Роскомнадзора лицензию на вещание до 2024 года. Канал доступен в цифровом формате, распространяется также в кабель и через IPTV. Выручка управляющего каналом ООО «Медиа ТВ Севастополь» в 2018 году составила по РСБУ 2,9 млн руб., что на 62% меньше, чем годом ранее, чистый убыток достиг 5,4 млн руб., следует из данных СПАРК. Данных за 2019 год еще нет.

Теги: Крым, Севастополь, сделка, депутат
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