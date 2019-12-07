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Идеолог кампании «За Путина» стал совладельцем телеканала в Крыму
Медиаменеджер Константин Рыков, бывший идеолог кампании «За Путина» и владелец домена Putin2018.ru, приобрел 50% канала «Первый Севастопольский». После присоединения Крыма к России канал получил новую лицензию, но пока убыточен
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Экс-депутат Госдумы и медиаменеджер Константин Рыков в конце ноября приобрел 100% ООО «Аналитический центр», следует из данных СПАРК. Это ООО, в свою очередь, владеет 50% ООО «Медиа ТВ Севастополь» — юридического лица телеканала «Первый Севастопольский». Еще 50% этого ООО с июля 2014 года принадлежит Ольге Геннадьевне Сверчковой. Крымское издание «Примечание» в январе называло Ольгу Сверчкову женой депутата Госдумы Дмитрия Белика и совладелицей телеканала.

Предыдущим владельцем ООО «Аналитический центр» значилась Александра Кривицкая.

Константин Рыков на момент публикации комментариев не предоставил, пообещав сделать это позднее. Гендиректор «Первого Севастопольского» Себия Юнусова комментировать сделку отказалась.

Что такое «Первый Севастопольский»

После присоединения территории Крыма к России в 2014 году Госдумой был принят закон, который определял порядок интеграции новых субъектов в правовую систему России. Согласно документу, до 15 января 2015 года все крымские СМИ должны были заново пройти регистрацию — уже в Роскомнадзоре. Все украинские телеканалы были исключены из эфирного вещания Крыма 9 марта 2014 года, а 29 июня прекратилась и кабельная трансляция. С 1 июля 2014 года в Крыму и Севастополе официально началась эфирная трансляция трех мультиплексов, составленных из российских обязательных и региональных телеканалов.

Телеканал «Первый Севастопольский», основанный в 2009 году, после присоединения Крыма к России провел реорганизацию и продолжил вещать на территории Севастополя.

Сейчас «Первый Севастопольский» входит в третий мультиплекс (так называемый региональный) и вещает круглосуточно на территории Севастополя, указано в данных лицензии на сайте Роскомнадзора. Сигнал передается через цифровые приставки, кабель, аналоговое вещание, а также IPTV. Канал получил лицензию на вещание в декабре 2014 года, она действительна до 2024 года.

На территории Крыма нет уполномоченной организации, которая измеряет данные по смотрению всех телеканалов республики. В остальной части России эту функцию выполняет аналитическая компания «Медиаскоп», но на полуострове она свою деятельность не ведет, замерами занимаются частные компании, под рекламодателей. Как рассказал источник РБК, знакомый с результатами таких замеров, среднесуточная доля аудитории «Первого Севастопольского» в возрасте 4+ среди жителей Севастополя в январе—ноябре 2019 года составила 0,84%, среднесуточный рейтинг за тот же период равнялся 0,104%. За аналогичный период среднесуточная доля «Первого канала» среди зрителей Севастополя в возрасте старше четырех лет равнялась 11,7%, среднесуточный рейтинг — 1,45%.

Выручка «Медиа ТВ Севастополь», владельца канала «Первый Севастопольский», в 2018 году составила 2,9 млн руб., что на 62,4% меньше, чем годом ранее, убыток составил 5,4 млн руб., следует из данных СПАРК. В 2018 году медиакомпания получила кредит в размере 5 млн руб. На вопрос РБК о том, кто выдал этот кредит телекомпании и на каких условиях, Себия Юнусова не ответила. У телеканала также есть свой канал на YouTube. По данным на 6 декабря 2019 года, на него подписано 2,5 тыс. человек, общее число просмотров составляет 9,7 тыс., на некоторых видео просмотры отсутствуют.

Телеканалы Крыма сейчас, как и при Украине, живут в основном за счет госсубсидий и частных инвестиций, отмечает завкафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Галина Щепилова. «Дело в том, что крупных компаний в Крыму сейчас нет — отчасти из-за санкций, — поэтому нет и крупных рекламодателей, которые были бы готовы вкладываться в телерекламу», — объясняет она. Второй проблемой крымского телевидения Галина Щепилова называет недостаточную квалификацию как журналистов, так и медиаменеджеров, однако, по ее словам, перспективы у рынка есть за счет уже сформированного третьего мультиплекса.

Чем известен Константин Рыков

«Мои первые опыты в жанре «СМИ» были крайне неудачными. Первое СМИ просуществовало два месяца, второе — три месяца. Об их существовании даже никто не знал, включая моих друзей. Было это в конце 1999-го, начале 2000 года», — рассказывал Константин Рыков в одном из интервью в 2008 году. Одним из его первых получивших известность проектов стал «сайт контркультуры» Fuck.ru (литературный контркультурный сайт «Новости из-под земли»). Затем он создал один из первых в России сайтов для поиска партнеров «Незнакомка.ru» и других развлекательных проектов (Idiot, Preved, Tarakan). С 2000 года — продюсер проектов Goodoo.ru и X radio, а также интернет-издания «Дни.ru». С 2002 по 2004 год руководил интернет-департаментом «Первого канала».

Политическую карьеру Рыков начал в 2007 году в качестве депутата Госдумы пятого созыва и одного из основателей и идеологов кампании «За Путина». В рамках рекламной кампании активно использовался лозунг «Слава России!» — под ним проходил, в частности, автобусный тур «патриотического направления» с участием «деятелей российского интернета». В 2008 году Рыков стал владельцем предвыборного сайта Владимира Путина Putin2018.ru, рассказывала пресс-служба штаба Путина. В октябре 2011 года Рыков организовал интернет-движение «Да!», целью которого было «привлечение внимания активных интернет-пользователей к инициативам Дмитрия Медведева», указывали организаторы на сайте.

Рыков также выступал литературным продюсером романов Сергея Минаева «Духless» и «Media Sapiens», основал издательство «Популярная литература». Также медиаменеджер работал генпродюсером сетевого издания «Взгляд.ру» и был его миноритарным владельцем до 2013 года.

На данный момент Константину Рыкову, по данным СПАРК, принадлежит 100% ООО «Поплит» и 50% ООО «Издательство «Этногенез» (вторая половина — у Рыковой Елены Александровны).

Авторы: Елизавета Ефимович, Надежда Федорова
Теги: СМИ, Крым, Севастополь, Госдума, депутат
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