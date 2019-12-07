Идеолог кампании «За Путина» стал совладельцем телеканала в Крыму

Телеканал «Первый Севастопольский», основанный в 2009 году, после присоединения Крыма к России провел реорганизацию и продолжил вещать на территории Севастополя.

Сейчас «Первый Севастопольский» входит в третий мультиплекс (так называемый региональный) и вещает круглосуточно на территории Севастополя, указано в данных лицензии на сайте Роскомнадзора. Сигнал передается через цифровые приставки, кабель, аналоговое вещание, а также IPTV. Канал получил лицензию на вещание в декабре 2014 года, она действительна до 2024 года.

На территории Крыма нет уполномоченной организации, которая измеряет данные по смотрению всех телеканалов республики. В остальной части России эту функцию выполняет аналитическая компания «Медиаскоп», но на полуострове она свою деятельность не ведет, замерами занимаются частные компании, под рекламодателей. Как рассказал источник РБК, знакомый с результатами таких замеров, среднесуточная доля аудитории «Первого Севастопольского» в возрасте 4+ среди жителей Севастополя в январе—ноябре 2019 года составила 0,84%, среднесуточный рейтинг за тот же период равнялся 0,104%. За аналогичный период среднесуточная доля «Первого канала» среди зрителей Севастополя в возрасте старше четырех лет равнялась 11,7%, среднесуточный рейтинг — 1,45%.

Выручка «Медиа ТВ Севастополь», владельца канала «Первый Севастопольский», в 2018 году составила 2,9 млн руб., что на 62,4% меньше, чем годом ранее, убыток составил 5,4 млн руб., следует из данных СПАРК. В 2018 году медиакомпания получила кредит в размере 5 млн руб. На вопрос РБК о том, кто выдал этот кредит телекомпании и на каких условиях, Себия Юнусова не ответила. У телеканала также есть свой канал на YouTube. По данным на 6 декабря 2019 года, на него подписано 2,5 тыс. человек, общее число просмотров составляет 9,7 тыс., на некоторых видео просмотры отсутствуют.

Телеканалы Крыма сейчас, как и при Украине, живут в основном за счет госсубсидий и частных инвестиций, отмечает завкафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Галина Щепилова. «Дело в том, что крупных компаний в Крыму сейчас нет — отчасти из-за санкций, — поэтому нет и крупных рекламодателей, которые были бы готовы вкладываться в телерекламу», — объясняет она. Второй проблемой крымского телевидения Галина Щепилова называет недостаточную квалификацию как журналистов, так и медиаменеджеров, однако, по ее словам, перспективы у рынка есть за счет уже сформированного третьего мультиплекса.

Чем известен Константин Рыков

«Мои первые опыты в жанре «СМИ» были крайне неудачными. Первое СМИ просуществовало два месяца, второе — три месяца. Об их существовании даже никто не знал, включая моих друзей. Было это в конце 1999-го, начале 2000 года», — рассказывал Константин Рыков в одном из интервью в 2008 году. Одним из его первых получивших известность проектов стал «сайт контркультуры» Fuck.ru (литературный контркультурный сайт «Новости из-под земли»). Затем он создал один из первых в России сайтов для поиска партнеров «Незнакомка.ru» и других развлекательных проектов (Idiot, Preved, Tarakan). С 2000 года — продюсер проектов Goodoo.ru и X radio, а также интернет-издания «Дни.ru». С 2002 по 2004 год руководил интернет-департаментом «Первого канала».

Политическую карьеру Рыков начал в 2007 году в качестве депутата Госдумы пятого созыва и одного из основателей и идеологов кампании «За Путина». В рамках рекламной кампании активно использовался лозунг «Слава России!» — под ним проходил, в частности, автобусный тур «патриотического направления» с участием «деятелей российского интернета». В 2008 году Рыков стал владельцем предвыборного сайта Владимира Путина Putin2018.ru, рассказывала пресс-служба штаба Путина. В октябре 2011 года Рыков организовал интернет-движение «Да!», целью которого было «привлечение внимания активных интернет-пользователей к инициативам Дмитрия Медведева», указывали организаторы на сайте.

Рыков также выступал литературным продюсером романов Сергея Минаева «Духless» и «Media Sapiens», основал издательство «Популярная литература». Также медиаменеджер работал генпродюсером сетевого издания «Взгляд.ру» и был его миноритарным владельцем до 2013 года.

На данный момент Константину Рыкову, по данным СПАРК, принадлежит 100% ООО «Поплит» и 50% ООО «Издательство «Этногенез» (вторая половина — у Рыковой Елены Александровны).