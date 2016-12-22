Никифоров поверил в способность российского ПО заменить Microsoft

Российское ПО способно полностью заменить продукты Microsoft, а американская корпорация потеряет миллиарды из-за ограничений на покупку ее продуктов подпавшим под санкции компаниям, заявил глава Минкомсвязи

Николай Никифоров (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил журналистам, что Microsoft понесет миллиардные убытки из-за ограничений на покупку ее программного обеспечения подпавшими под санкции российскими компаниями. В целом, по его словам, российский софт способен полностью заменить продукты американской компании, передает «РИА Новости».

«Я считаю, что российское ПО может полностью заменить. Это, конечно, потребует дальнейших инвестиций и дальнейшей доработки. Но такие примеры политически мотивированных санкций прежде всего ударяют по самой американской экономике», — сказал министр.

Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters, по данным которого, из-за американских санкций более чем 200 российских компаний ограничили закупки продуктов Microsoft.

Министр заявил, что такие «политически мотивированные санкции» ударяют прежде всего по американской экономике. По мнению Никифорова, ситуация приведет к тому, что американская корпорация может потерять миллиардный рынок корпоративных и государственных клиентов в России.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что два официальных российских дистрибутора корпорации Microsoft ввели новые ограничения на продажу ее программных продуктов для более 200 фирм в России. Меры приняты в рамках введенных ранее санкций Вашингтона против Москвы. Агентство ссылалось на соответствующее уведомление, которое Microsoft разослало своим дистрибуторам.

Речь идет о пакете антироссийских санкций, который был принят еще 2 августа 2017 года, но начал действовать с 28 ноября минувшего года. Они касаются новых ограничений на привлечение финансирования для российских банков и компаний энергетики, находящихся в секторальном списке, сократив срок предоставления долга с 30 до 14 дней для первых и с 90 до 60 дней для вторых.

Меры до сих пор касались взаимодействия западных банков и российских организаций, находящихся под санкциями, в том числе доступа к заемному капиталу. Однако теперь подпасть под ограничения могут и фирмы, поставляющие товары и услуги российским клиентам, так как период финансирования стал очень короток, отмечает агентство. ​