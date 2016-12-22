«Коммерсантъ» узнал о смягчении законопроекта об обмене трафиком

Минкомсвязь договорилась с сотовыми операторами по законопроекту, предписывающему пропускать весь трафик через пункты обмена, внесенные в госреестр, пишет газета. Поправки в закон «О связи» значительно смягчили

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Крупнейшие сотовые операторы и правительство доработали поправки к закону «О связи», которые обязывали операторов пропускать весь сетевой трафик только через пункты обмена из государственного реестра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова в правительство.

По данным издания, Минкомсвязь после двух совещаний с представителями крупнейших операторов отменила требование по обязательному пропуску всего сетевого трафика через точки обмена, стоящие на учете у государства, а также смягчила законопроект в том, что касается запрета на иностранное участие в капитале сотовых операторов. Предыдущая версия поправок к закону запрещала иностранное участие в капитале таких компаний свыше доли в 20%.

Собеседники «Коммерсанта» в операторах связи подтвердили, что Минкомсвязь сняла свое требование по пропуску трафика только через пункты обмена из госреестра.

Теперь в законопроекте говорится об ограничении иностранного участия долей в 20% в «значимых пунктах обмена трафиком». Под это определение подпадает пока только центр обмена трафиком MSK IX, подконтрольный структурам «Ростелекома», уточнили отраслевые источники газеты. В Минкомсвязи изданию сообщили, что критерии, по которым будут определяться значимые пункты обмена трафиком, назовет правительство.

В аппарате правительства «Коммерсанту» подтвердили получение письма. «Итоговая версия проработана и подготовлена совместно с ведущими российскими операторами. По их словам, все их ранее данные замечания учтены», — пояснили изданию в пресс-службе ведомства.

Проект поправок к закону «О связи» был разработан Минкомсвязью еще в ноябре 2016 года.

Документ вводил понятие критической инфраструктуры Рунета и описывал ее основные элементы: точки обмена трафиком, инфраструктура автономных систем — наборов IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, национальные доменные зоны.ru и ​.рф и др. Он также предписывал создать специальную Государственную информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети Интернет (ГИС), которой юрлица и индивидуальные предприниматели, использующие IP-адреса и автономные системы, а также владельцы точек обмена трафиком должны были предоставлять информацию о своей критической инфраструктуре. Порядок функционирования ГИС предлагалось определить правительству.

В августе 2017 года законопроект был доработан. В нем появились требования к владельцам точек обмена трафиком в России. В качестве таковых не смогут выступать иностранное государство или зарубежное юрлицо, международные организации, российское юрлицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства или гражданин России, имеющий гражданство другого государства, решили в Минкомсвязи. Причем ограничение иностранного участия распространяется также на конечных бенефициаров владельца точки обмена трафиком — в его капитале не должно быть таких структур с долей более 20%.

После публикации предыдущих версий законопроекта его критиковали как участники рынка, так и эксперты, которые указывали на нецелесообразность предлагаемого в законопроекте источника финансирования (систему предполагали финансировать из резерва универсального обслуживания — специального фонда, куда операторы страны ежегодно отчисляют по 1,2% выручки от услуг связи).

Кроме того, операторы указывали на многочисленные неясности в формулировках законопроекта, которые могут привести к значительным рискам для них. Так, например, в отзыве «ВымпелКома» говорилось, что законопроект предусматривает принятие восьми подзаконных актов, но ни одного проекта этих документов нет.