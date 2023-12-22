Экс-глава Gallery Комарова назначена гендиректором медиабизнеса Таврина
Медиаменеджер Мария Комарова, возглавлявшая оператора наружной рекламы Gallery до покупки компании группой Russ летом 2023 года, назначена гендиректором холдинга «Медиа1» Ивана Таврина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Прежний глава «Медиа1» Ян Кухальский, занимавший этот пост с 2019 года, покинет компанию, уточнили в пресс-службе. Причины этого решения и дальнейшие планы Кухальского не уточняются. Сам Кухальский лишь уточняет, что «важный этап работы в «Медиа1» подошел к логическому завершению».
Группа компаний «Медиа1» объединяет телеканалы «Муз-ТВ», Ю, «Солнце» (бывший Disney) и региональный холдинг радиостанций «Выбери Радио». По итогам 2022 года (данные по крупным городам России в аудитории старше четырех лет с января по ноябрь включительно), доля аудитории «Муз-ТВ» среди федеральных каналов составляла, по данным Mediascope, 0,7%. Для сравнения, у принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» канала «Пятница!» она достигала 2,2%.
Бенефициаром «Медиа1» выступает бизнесмен Иван Таврин — владелец инвестиционной компании Kismet Capital Group (именно ей принадлежит «Медиа1», а также являющаяся крупнейшим акционером HeadHunter). 12 декабря он и аффилированные с ним компании попали под американские санкции.
Мария Комарова в прошлом уже занимала руководящие посты в «Медиа1». Так, с 2008 по 2013 год она управляла сетью «Выбери Радио», а с 2018-го по 2023-й — возглавляла оператора наружной рекламы Gallery. Кроме того, она в разное время занимала ведущие посты в издательских домах «Коммерсантъ» и «Independent Media» (специализируется на выпуске глянцевых журналов). Назначение на пост главы всего «Медиа1» Комарова называет «ответственной» задачей, особенно в условиях технологических изменений в отрасли, паттернов потребления контента, а также трансформации самих медиа.
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