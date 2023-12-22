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Экс-глава Gallery Комарова назначена гендиректором медиабизнеса Таврина

Экс-глава Gallery Комарова сменит Яна Кухальского на посту главы «Медиа1»
Мария Комарова, возглавлявшая оператора наружной рекламы Gallery до лета 2023 года, назначена директором «Медиа1», управляющего каналами «Муз-ТВ» и Ю. Бенефициар холдинга Иван Таврин и его основной бизнес попали под санкции США
Мария Комарова
Мария Комарова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Медиаменеджер Мария Комарова, возглавлявшая оператора наружной рекламы Gallery до покупки компании группой Russ летом 2023 года, назначена гендиректором холдинга «Медиа1» Ивана Таврина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Прежний глава «Медиа1» Ян Кухальский, занимавший этот пост с 2019 года, покинет компанию, уточнили в пресс-службе. Причины этого решения и дальнейшие планы Кухальского не уточняются. Сам Кухальский лишь уточняет, что «важный этап работы в «Медиа1» подошел к логическому завершению».

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Группа компаний «Медиа1» объединяет телеканалы «Муз-ТВ», Ю, «Солнце» (бывший Disney) и региональный холдинг радиостанций «Выбери Радио». По итогам 2022 года (данные по крупным городам России в аудитории старше четырех лет с января по ноябрь включительно), доля аудитории «Муз-ТВ» среди федеральных каналов составляла, по данным Mediascope, 0,7%. Для сравнения, у принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» канала «Пятница!» она достигала 2,2%.

Бенефициаром «Медиа1» выступает бизнесмен Иван Таврин — владелец инвестиционной компании Kismet Capital Group (именно ей принадлежит «Медиа1», а также являющаяся крупнейшим акционером HeadHunter). 12 декабря он и аффилированные с ним компании попали под американские санкции.

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Фото:Кирилл Горшков / Shutterstock

Мария Комарова в прошлом уже занимала руководящие посты в «Медиа1». Так, с 2008 по 2013 год она управляла сетью «Выбери Радио», а с 2018-го по 2023-й — возглавляла оператора наружной рекламы Gallery. Кроме того, она в разное время занимала ведущие посты в издательских домах «Коммерсантъ» и «Independent Media» (специализируется на выпуске глянцевых журналов). Назначение на пост главы всего «Медиа1» Комарова называет «ответственной» задачей, особенно в условиях технологических изменений в отрасли, паттернов потребления контента, а также трансформации самих медиа.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Gallery Иван Таврин Муз-ТВ телевидение
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