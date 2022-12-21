Госдума отказалась ограничивать иностранцев при владении сервисами такси

Госдума во втором чтении приняла законопроект о такси, который разрабатывала с 2015 года. Депутаты отказались от идеи ввести запрет на иностранное владение агрегаторами такси, под который мог попасть «Яндекс»

Фото: Олег Яковлев / РБК

21 декабря Госдума приняла в основном втором чтении так называемый законопроект о такси («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России, о внесении изменений в отдельные законодательные акты и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов»), работа над которым велась с 2015 года. После принятия документа в первом чтении к нему поступило 180 поправок, из них 112 комитет рекомендовал к принятию.

Одну из правок ее автор депутат Евгений Москвичев отозвал в последний момент: в ней предлагалось ограничить иностранное владение службами заказа такси, передает корреспондент РБК. В документе использовалась формулировка: «Не допускать осуществления деятельности службы заказа легкового такси российским юрлицом, решения которого прямо или косвенно могут определять иностранные физлица, иностранные юрлица, иностранные государства, их органы, иные иностранные инвесторы, за исключением случаев, определенных федеральным законом, решением Президента России». Действие поправки не должно было распространяться на государства — членов Евразийского экономического союза.

Представитель Евгения Москвичева отказался прокомментировать причины отзыва.

Какие изменения вводит законопроект

В законопроекте ко второму чтению указано, что перевозчики будут в большей степени разделять ответственность с агрегаторами. Среди основных положений:

Ввести ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано;

Ввести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси;

Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договоры с самозанятыми;

Обязать службы заказа такси предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам Федеральной службе безопасности (ФСБ);

Обязать службы заказа такси хранить не менее шести месяцев со дня исполнения заказа сведения о заказах и предоставлять их по требованию уполномоченного лица и др.

Согласно принятому во втором чтении законопроекту, самозанятые теперь смогут получать разрешения на работу в такси, а также брать автомобиль для нее в аренду. Водителем легкового такси не получится стать, если за последний год человека лишали водительских прав; есть действующая, то есть неснятая или непогашенная судимость по «тяжелым статьям»; водитель не прошел аттестацию на знание города, если в этом регионе она была введена; у него есть три и более неоплаченных штрафов. Обо всех перечисленных ограничениях водитель обязан самостоятельно информировать перевозчика.

С 1 сентября 2025 года служба заказа такси обязана открыть представительство в тех регионах, где в течение суток заказы выполняют более 4 тыс. машин. Агрегатор может быть лишен разрешения на работу в регионе, если будет в течение 30 дней передавать заказы водителям, у которых разрешение на работу приостановлено или у них аннулировано более одной сотой процентов заказа легкового такси в течение одних суток. В случае аварии с самозанятым водителем агрегатор должен нести субсидиарную ответственность.

Ко второму чтению из проекта также исключили положение об оснащении машин обязательными устройствами контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя.

Как новые правила отразятся на рынке

По данным Аналитического центра при правительстве России, в 2020 году по доле доходов среди агрегаторов с наибольшим отрывом лидировал «Яндекс Такси» (66%), далее шли — «Ситимобил» (8,3%), «Максим» (7%), ГК «Везет» (7%) и Gett (6,6%). Но после начала специальной военной операции сервис Gett заявил об уходе с российского рынка и прекратил поддержку своего приложения для российских водителей в начале июня.

Из оставшихся крупных агрегаторов иностранное владение есть у совместного предприятия Uber с «Яндекс Такси» MLU B.V. Доля Uber составляла 29%, «Яндекс Такси» — 71%. При этом «Яндекс» получил двухлетний call-опцион на приобретение у Uber 29% по цене в $1,8 млрд до сентября 2023 года. Но в конце февраля представитель глобального офиса Uber Technologies сообщил, что компания ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндекс Такси». Представитель «Яндекса» отказался комментировать потенциальный выход Uber из совместного предприятия. РБК направил запрос в Uber.

Представитель «Яндекс Такси» сообщил, что компания пока изучает документ, но отметил, что в компании считают «правильным предложенную Минтрансом и Госдумой норму о возможности работы в такси самозанятых гражданам без необходимости регистрации ИП». По мнению представителя «Яндекс Такси», норма об открытии представительства «кажется избыточной и потребует расходов», которые компания также еще не оценила. «Мы в целом поддерживаем предложенный подход к регулированию ответственности служб заказа такси. При этом важно, чтобы были созданы все необходимые для проверки водителей и автомобилей государственные реестры и базы данных», — сообщили в компании.

Представитель агрегатора «Максим» куда более сдержан в своей оценке. По его словам, единственный позитивный момент законопроекта — это допуск самозанятых к легальным перевозкам такси. Но это «нивелируется целым рядом положений, которые сделают работу самозанятых в такси фактически невозможной». К таким положениям в агрегаторе относят:

прохождение предсменных и послесменных медицинских осмотров;

страхование ответственности самозанятых перевозчиков по тарифу для такси;

соблюдение установленной в регионе цветовой гаммы автомобилей такси;

оформление путевого листа.

«Более 90% заказов в настоящее время выполняется самозанятыми водителями, при этом 80% от их числа выполняют не более трех заказов в сутки. Очевидно, что в большинстве своем самозанятые не смогут и не станут выполнять нормы нового закона, поскольку расходы на это сравнятся или превысят потенциальный доход», — возмутился представитель «Максим». Он также обратил внимание, что представителей отрасли к работе над законопроектом не привлекали, что «негативно сказалось на качестве законопроекта, который просто игнорирует реальность».

РБК направил запрос в «Ситимобил».