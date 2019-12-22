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WSJ узнала о проверке листинга мессенджера Slack в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заинтересовалась листингом мессенджера Slack, а также первичным публичным предложением других крупных компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Комиссия хочет узнать, как проходили торги в первый день, пишет газета. Регулятор направил несколько писем, в одном из которых запросил данные от компании Citadel Securities. Она занималась сводкой заявок на акции Slack 20 июня — в день, когда акции компании начали торговаться на бирже.

Slack решила выбрать не IPO, а прямой листинг (direct public offering, DPO; в этом случае компания не выпускает новые акции, продажу поступают те ценные бумаги, которыми обладают нынешние акционеры. У таких акций нет стартовой цены, с которой они начинают торговаться, их стоимость определяет рынок). Как пишет WSJ, SEC попросила Citadel Securities предоставить информацию о начале торгов в условиях DPO, в частности, электронные письма, отправленные непосредственно перед открытием торгов и данные о том, насколько правила компании соответствуют требованиям биржи. Такой же запрос получила торговая фирма GTS.

Как заявил газете представитель Citadel Securities, прямой листинг Slack «имел огромный успех для компании, акционеров и рынка капитала». «Мы твердо придерживаемся прозрачности процесса листинга», — добавил он.

В последние несколько лет SEC проводит расследования IPO «компаний-единорогов» (компания-стартап, получавшая рыночную оценку стоимости в размере свыше $1 млрд), пишет WSJ. Каких компаний может коснуться проверка и какие действия могут показаться комиссии подозрительными, не уточняется. Газета также не исключает, что в ряде случаев по итогам проверки каких-либо обвинений предъявлено не будет.

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