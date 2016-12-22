СМИ сообщили о планах Slack выйти на IPO в 2019 году

Компания Slack Technologies Inc., владеющая корпоративным мессенджером Slack, в 2019 году планирует выйти на IPO, передает Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, для реализации этих планов компания наняла инвестбанк Goldman Sachs. Slack рассчитывает получить от IPO более $10 млрд, рассказал один из источников Reuters, в самой компании и Goldman Sachs отказались от комментариев.
В августе Slack получил $427 млн в ходе закрытого сбора средств, таким образом стоимость компании может составлять свыше $7,1 млрд, отмечает агентств. Тогда же компания сообщила, что мессенджером ежедневно пользуются более 8 млн человек, включая 70 тыс. команд, использующих платную версию.
Публичный релиз Slack состоялся в 2014 году, уже через год его ежедневно использовали 1,1 млн пользователей. В сентябре 2017-го газета Financial Times оценила его в $5,1 млрд и назвала одним из самых дорогих стартапов в данной сфере. Исполнительный директор компании Стюарт Баттерфилд тогда не исключал, что Slack выйдет на IPO и говорил, что это может произойти в 2018 году.