Онлайн-кинотеатр Okko инвестирует в платформу для вертикальных сериалов

Видеосервис Okko запустит новую платформу для просмотра так называемых вертикальных фильмов и сериалов. Такой формат видео используется в Instagram и TikTok. Подобный сериал снял Тимур Бекмамбетов для Snapchat

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko / Facebook

Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу Okko.Move специально для просмотра фильмов и сериалов, снятых в вертикальном формате. Об этом РБК сообщил представитель Okko. По его словам, сервис будет доступен только владельцам смартфонов и планшетов. Основным контентом сервиса станут веб-сериалы.

Что такое вертикальные сериалы Формат вертикального видео рассчитан на просмотр контента со смартфона или планшета так, чтобы устройство не приходилось переворачивать. Подобный формат видео есть, например, в сторис социальной сети Instagram, на нем построен основной контент TikTok. Такой формат имеет свои особенности, например, в кадре не может находиться слишком много людей, поскольку так зрителю сложнее воспринимать картинку на небольшом экране, объясняет генпродюсер Okko Entertainment Софья Квашилава. По ее словам, продолжительность эпизодов вертикального сериала, как правило, составляет 10–15 минут — формат исключает затянутые сцены. Целевая аудитория — зрители в возрасте от 14 до 20 лет, которые преимущественно смотрят видео на своих мобильных устройствах, пояснила Квашилава.

Часть сериалов будет создана эксклюзивно для платформы Okko.Move, утверждает представитель онлайн-кинотеатра. Например, это сериалы «Вампир Алеша» об упыре-пацифисте, который не хочет пить человеческую кровь, «Секс-терапия» о том, как семейная пара преодолевает кризис отношений, и «Риелторка» — история о девушке-риелторе, которая ежедневно сталкивается с неординарными клиентами.

Уже отсняты и находятся в стадии завершения монтажа десять проектов, а более 50 эпизодов веб-сериалов готовы к выходу, перечисляет представитель Okko. Инвестиции в проект он не назвал. Затраты составили примерно 500–800 млн руб., уверяет источник, близкий к Rambler Group, владельцу Okko.

Помимо сериалов и фильмов, специально снятых в вертикальном формате, Okko, по словам его представителя, адаптировал и избранные проекты, сделанные в обычной горизонтали. Среди них триллер о смотрителе маяка «Исчезновение» с Джерардом Батлером в главной роли, киноальманах «За кулисами» о жизни театра с Юрием Стояновым и Павлом Деревянко и собственный сериал Okko «#Dетки» о том, как злоумышленники в интернете манипулируют подростками.