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Онлайн-кинотеатр Okko инвестирует в платформу для вертикальных сериалов
Видеосервис Okko запустит новую платформу для просмотра так называемых вертикальных фильмов и сериалов. Такой формат видео используется в Instagram и TikTok. Подобный сериал снял Тимур Бекмамбетов для Snapchat
Фото: Онлайн-кинотеатр Okko / Facebook

Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу Okko.Move специально для просмотра фильмов и сериалов, снятых в вертикальном формате. Об этом РБК сообщил представитель Okko. По его словам, сервис будет доступен только владельцам смартфонов и планшетов. Основным контентом сервиса станут веб-сериалы.

Что такое вертикальные сериалы

Формат вертикального видео рассчитан на просмотр контента со смартфона или планшета так, чтобы устройство не приходилось переворачивать. Подобный формат видео есть, например, в сторис социальной сети Instagram, на нем построен основной контент TikTok.

Такой формат имеет свои особенности, например, в кадре не может находиться слишком много людей, поскольку так зрителю сложнее воспринимать картинку на небольшом экране, объясняет генпродюсер Okko Entertainment Софья Квашилава. По ее словам, продолжительность эпизодов вертикального сериала, как правило, составляет 10–15 минут — формат исключает затянутые сцены. Целевая аудитория — зрители в возрасте от 14 до 20 лет, которые преимущественно смотрят видео на своих мобильных устройствах, пояснила Квашилава.

Часть сериалов будет создана эксклюзивно для платформы Okko.Move, утверждает представитель онлайн-кинотеатра. Например, это сериалы «Вампир Алеша» об упыре-пацифисте, который не хочет пить человеческую кровь, «Секс-терапия» о том, как семейная пара преодолевает кризис отношений, и «Риелторка» — история о девушке-риелторе, которая ежедневно сталкивается с неординарными клиентами.

Уже отсняты и находятся в стадии завершения монтажа десять проектов, а более 50 эпизодов веб-сериалов готовы к выходу, перечисляет представитель Okko. Инвестиции в проект он не назвал. Затраты составили примерно 500–800 млн руб., уверяет источник, близкий к Rambler Group, владельцу Okko.

Помимо сериалов и фильмов, специально снятых в вертикальном формате, Okko, по словам его представителя, адаптировал и избранные проекты, сделанные в обычной горизонтали. Среди них триллер о смотрителе маяка «Исчезновение» с Джерардом Батлером в главной роли, киноальманах «За кулисами» о жизни театра с Юрием Стояновым и Павлом Деревянко и собственный сериал Okko «#Dетки» о том, как злоумышленники в интернете манипулируют подростками.

Что известно про Okko

Онлайн-кинотеатр Okko — один из активов Rambler Group, 46,5% которой в августе этого года приобрел Сбербанк.

По итогам 2018 года доля Okko на российском рынке видеосервисов составляла, по оценке «ТМТ Консалтинг», 19% в денежном выражении, что подразумевает выручку почти в 2,2 млрд руб. Большая доля — 37%, что равнозначно 4,2 млрд руб. — была только у сервиса ivi.

Сам онлайн-кинотеатр сообщает, что его ежемесячная аудитория в первом полугодии 2019 года выросла с 2,3 млн до 2,8 млн пользователей.

Цена вопроса

Стоимость производства одного эпизода вертикального сериала, продолжительность которого не превышает 15 минут, обходится Okko приблизительно в 10–16 млн руб., сообщил источник, близкий к Rambler Group. Для сравнения: съемки одного эпизода телесериала средней продолжительностью 48 минут, в котором нет сцен, снятых за границей, спецэффектов, и в котором не участвуют популярные актеры, начинается приблизительно от 5 млн руб., уточнил сотрудник продюсерской компании, пожелавший остаться неназванным. По его словам, при дорогих съемках минимальная стоимость эпизода вырастает до 15 млн руб. Онлайн-кинотеатры тратят на производство сериалов приблизительно столько же, утверждает сотрудник другой продюсерской студии.

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Вертикальные сериалы в производстве обходятся дешевле классических горизонтальных, поскольку они в разы короче, ранее заявила Квашилава в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика». Но если умножить стоимость минуты производства вертикального сериала на хронометраж полноценного эпизода в 48–52 минуты для ТВ, разница будет небольшой.

Зачем Okko вертикальные сериалы

Популярность вертикальных видео подтверждается растущим интересом интернет-пользователей к TikTok, где пользователи снимают контент в формате сторис, пояснила РБК Квашилава. По данным сервиса SimilarWeb, в ноябре этого года на платформу TikTok пользователи заходили 112,7 млн раз против 87 млн в октябре. Большинство пользователей Tik Tok (28,6%) из США, Россия с 7,4% на втором месте.

Доля потребления видео через мобильные устройства превышает 60% от общего видеосмотрения в интернете, в зависимости от конкретной площадки эта цифра может достигать и 80%, объяснила гендиректор агентства Carat Дарья Куркина. Она констатировала: для молодой аудитории видео через десктоп уже становится редкостью, а потребление короткого видеоконтента растет благодаря мобильным устройствам, меняя пропорцию внутри видеосмотрения в целом. TikTok и Likee в первую очередь набирают популярность среди подростков, которые ценят упрощение формата — от длинных постов в соцсетях к короткому видео.

В интернете выигрывает тот, у кого комфортнее интерфейс, поэтому востребованными становятся форматы, которые удобно смотреть на том устройстве, которое зритель использует чаще, утверждает гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Однако, по его словам, рост рынка вертикальных видео не означает, что интерес зрителей к традиционным сериалам по типу тех, которые делает Netflix, снизится: «Веб-сериалы — это новая ниша, которая появилась благодаря развитию смартфонов и интернет-сервисов в целом, но она может сосуществовать с остальным видеоконтентом».

К съемкам вертикальных сериалов подключились известные режиссеры. Сериал Dead Of Night («Ночные мертвецы»), снятый в таком формате, в сентябре 2019 года представил на платформе Snapchat Тимур Бекмамбетов. Лента рассказывает о девушке-подростке, которая пытается спастись во время зомби-апокалипсиса. По сюжету она снимает видео на свой смартфон и выкладывает их в соцсеть в надежде на то, что кто-то увидит эти ролики и придет на помощь. Режиссер также использовал прием скринлайф: зритель видит только то, что происходит на экране смартфона одного из героев сериала, например его переписку или то, что он снимает на камеру.

Когда компания делает шаг в сторону молодой аудитории, это, как правило, маркетинговый ход, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. По его мнению, тем самым платформы хотят показать, что работают с разными аудиториями и готовы выпускать не только блокбастеры, но и что-то экспериментальное.

Но молодой и одновременно платежеспособной аудитории в России мало, поскольку в конце 1990-х — начале 2000-х была низкая рождаемость, отмечает Танаев. Та же аудитория сервиса TikTok, популярность которого среди молодежи действительно растет, менее платежеспособна, чем поклонники Instagram или Facebook, предупреждает эксперт.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: онлайн-кинотеатр, Okko, сериал, блогер, медиа
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