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В работе Telegram произошел глобальный сбой
Жалобы на работу сервиса появились в России, на Украине и в ряде стран Европы. Команда мессенджера работает над устранением проблем
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах с работой мессенджера также сообщают пользователи в социальных сетях.

Согласно данным Downdetector, на недоступность мессенджера жалуются пользователи в России, Белоруссии, на Украине, в Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии и Узбекистане. Число жалоб на работу сервиса начало расти в 15:30 мск и достигло пика в 16:30. Как удостоверился корреспондент РБК, перебои начались в работе и дестктопной, и мобильной версиях мессенджера. К 17:00 работа мессенджера частично восстановилась.

В официальном немецкоязычном аккаунте Telegram в Twitter появилось подтверждение того, что некоторые пользователи мессенджера в Германии столкнулись с проблемами. «Мы сообщили об этом людям, работающим с серверами, и работаем над этим. Извините за неудобства», — говорится в сообщении.

Жалобы появились и в англоязычном Twitter мессенджера. В ответ на жалобу пользователя на сбой команда поддержки написала: «[Telegram] лег, но не полностью. Можете пока попробовать по-старинке пообщаться с людьми в реальности».

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Telegram, мессенджер, сбой
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