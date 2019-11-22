В работе Telegram произошел глобальный сбой

Жалобы на работу сервиса появились в России, на Украине и в ряде стран Европы. Команда мессенджера работает над устранением проблем

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах с работой мессенджера также сообщают пользователи в социальных сетях.

Согласно данным Downdetector, на недоступность мессенджера жалуются пользователи в России, Белоруссии, на Украине, в Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии и Узбекистане. Число жалоб на работу сервиса начало расти в 15:30 мск и достигло пика в 16:30. Как удостоверился корреспондент РБК, перебои начались в работе и дестктопной, и мобильной версиях мессенджера. К 17:00 работа мессенджера частично восстановилась.

В официальном немецкоязычном аккаунте Telegram в Twitter появилось подтверждение того, что некоторые пользователи мессенджера в Германии столкнулись с проблемами. «Мы сообщили об этом людям, работающим с серверами, и работаем над этим. Извините за неудобства», — говорится в сообщении.