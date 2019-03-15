Tesla представила электрический кроссовер Model Y

Первая версия с запасом хода 482 км обойдется покупателям в $47 тыс. В зависимости от комплектации в машине может разместиться до семи человек

Илон Маск на презентации Tesla Model Y (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Tesla Inc. представила в Калифорнии новый электромобиль — спортивный кроссовер Model Y, сообщает Reuters. Презентация состоялась в дизайн-студии компании в Хоторне, недалеко от Лос-Анджелеса, и транслировалась на сайте компании, уточняет агентство.

Генеральный директор и основатель Tesla​ Илон Маск на мероприятии заметил, что сначала компактный кроссовер, который был сконструирован на той же платформе, что и седан Model 3, будет представлен в версии с запасом хода 300 миль (482 км) по цене $47 тыс. Стандартная версия Model Y появится позже, приобрести ее можно будет только в 2021 году. Стоимость электрокара с запасом хода 230 миль (370 км) составит $39 тыс. За дополнительные $3 тыс. машины можно оборудовать дополнительными сиденьями, число которых может достигать семи.

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