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Технологии и медиа ,  
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Рекламные ссылки в YouTube-каналах принесли российским блогерам ₽3 млрд
Затраты рекламодателей на интеграции в видео, размещенном в российском сегменте YouTube, в январе–августе уже достигли 3 млрд руб., а по итогам всего года могут достигнуть 6 млрд руб., утверждает агентство BloggerBase.
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Специалисты платформы расширенной аналитики BloggerBase представили РБК свою оценку influence-маркетинга в российском сегменте YouTube: с января по август 2019 года российские лидеры мнений, так называемые инфлюенсеры, получили 3 млрд руб. за размещение в своем видео рекламных интеграций. К концу года эти затраты достигнут уже 6 млрд руб., прогнозирует BloggerBase. По итогам 2018 года объем этого сегмента, по подсчетам агентства, равнялся 2,2 млрд руб.

В российском офисе рекламной группы Dentsu Aegis Network РБК заявили, что оценка BloggerBase близка к их подсчетам. Рекламная интеграция в контент лидеров мнений в некоторых случаях показывает более высокую эффективность, чем прямая видеореклама YouTube, объясняет директор по размещению в цифровых медиа агентства Carat Вячеслав Зябкин. Однако он констатирует, что сейчас есть ряд ограничений в измерениях и система ценообразования со стороны инфлюенсеров непрозрачна, что затрудняет оценку затрат.

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Значительная часть рынка influence-маркетинга находится в серой зоне, отметила руководитель рабочей группы по influence-маркетингу российского офиса Internet Advertising Bureau Екатерина Маковецкая. Рекламодатели часто стараются никак себя не обозначать, чтобы избежать бана (запрета) от YouTube за размещение рекламы в обход самой площадки, объясняет эксперт.

Наибольшие затраты на influence-маркетинг зафиксированы у разработчика мобильных игр Plarium Global, который за первые восемь месяцев года потратил на рекламу своих игр Vikings и Raid Shadow, по версии BloggerBase, 187,6 млн руб. Бюджет этой компании за аналогичный период 2018 года составил лишь 9,7 млн руб, отмечают в агентстве. В Plarium Global на запрос РБК не ответили.

Вторым по величине рекламодателем в сегменте influence-маркетинга в русскоязычном YouTube аналитики назвали агрегатора авиабилетов Aviasales, который за восемь месяцев 2019 года потратил на подобные интеграции 55,7 млн руб. В пресс-службе Aviasales не стали комментировать свои рекламные бюджеты, но уточнили, что в интеграциях компания работает по фиксированному CPV (Cost Per View — стоимость за один просмотр) не более 20 копеек за просмотр.

Рокетбанк, затраты которого аналитики BloggerBase оценили в 48 млн руб. за январь–август 2019 года и 20 млн руб. годом ранее, опроверг оценку исследователей. «Эти цифры не соответствуют реальности. Большую часть 2018 года мы были частью «Открытия», находившегося на санации в ЦБ. Соответственно, никаких расходов на маркетинг не было», — заявил представитель банка. Там, однако, признали, что Рокетбанк «вкладывается в совместный с инфлюенсерами контент на YouTube».

В пресс-службе платформы для изучения иностранных языков SkyEng подтвердили оценку BloggerBase: за восемь месяцев 2019 года в подобные интеграции было вложено около 20 млн руб., а за весь 2018 год — 8,5 млн руб. При этом в SkyEng уточнили, что на прероллы от YouTube (размещаемая через площадку реклама перед началом видеоролика) в этот же период потратили меньше 0,5 млн руб.

Как считали затраты на подобные интеграции и как эти расходы соотносятся с общими расходами на интернет-рекламу — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: YouTube, реклама, видеореклама, интернет-реклама, исследование, видеоблогер
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