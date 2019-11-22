Рекламные ссылки в YouTube-каналах принесли российским блогерам ₽3 млрд

Затраты рекламодателей на интеграции в видео, размещенном в российском сегменте YouTube, в январе–августе уже достигли 3 млрд руб., а по итогам всего года могут достигнуть 6 млрд руб., утверждает агентство BloggerBase.

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Специалисты платформы расширенной аналитики BloggerBase представили РБК свою оценку influence-маркетинга в российском сегменте YouTube: с января по август 2019 года российские лидеры мнений, так называемые инфлюенсеры, получили 3 млрд руб. за размещение в своем видео рекламных интеграций. К концу года эти затраты достигнут уже 6 млрд руб., прогнозирует BloggerBase. По итогам 2018 года объем этого сегмента, по подсчетам агентства, равнялся 2,2 млрд руб.

В российском офисе рекламной группы Dentsu Aegis Network РБК заявили, что оценка BloggerBase близка к их подсчетам. Рекламная интеграция в контент лидеров мнений в некоторых случаях показывает более высокую эффективность, чем прямая видеореклама YouTube, объясняет директор по размещению в цифровых медиа агентства Carat Вячеслав Зябкин. Однако он констатирует, что сейчас есть ряд ограничений в измерениях и система ценообразования со стороны инфлюенсеров непрозрачна, что затрудняет оценку затрат.

Значительная часть рынка influence-маркетинга находится в серой зоне, отметила руководитель рабочей группы по influence-маркетингу российского офиса Internet Advertising Bureau Екатерина Маковецкая. Рекламодатели часто стараются никак себя не обозначать, чтобы избежать бана (запрета) от YouTube за размещение рекламы в обход самой площадки, объясняет эксперт.

Наибольшие затраты на influence-маркетинг зафиксированы у разработчика мобильных игр Plarium Global, который за первые восемь месяцев года потратил на рекламу своих игр Vikings и Raid Shadow, по версии BloggerBase, 187,6 млн руб. Бюджет этой компании за аналогичный период 2018 года составил лишь 9,7 млн руб, отмечают в агентстве. В Plarium Global на запрос РБК не ответили.