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Россия запустила ракету с первым интернет-спутником — аналогом Starlink

«Роскосмос»: запущен первый спутник для доступа в интернет в рамках программы «Сфера»
Спутник «Скиф-Д» запущен в рамках проекта «Сфера», который позволит увеличить зону широкополосного доступа в интернет на территории страны. Всего планируется запуск 162 спутников
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вечером 22 октября с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз» с первым аппаратом проекта по расширению доступа в интернет с помощью спутников «Сфера», сообщает «Роскосмос».

«Демонстрационный спутник «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета стартовала на новом экологически безопасном углеводородном горючем — нафтиле. Кроме того, это первый замуск ракеты с «Восточного».

Всего в проект «Сфера» войдут пять спутниковых группировок связи («Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф» и «Марафон») и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли («Беркут-Х», «Беркут-О», «Беркут-ВД», «Беркут-С» и «Смотр»), отмечает корпорация.

Проект «Сфера» направлен на ликвидацию так называемого «цифрового неравенства», поскольку обеспечение доступа в интернет посредством спутников позволит предоставить доступ в Сеть на территориях, где невозможно проложить оптоволокно, например, в высоких широтах, зонах тайги, тундры и вечной мерзлоты.

Правительство одобрило программу в апреле этого года. Изначально планировалось запустить почти 400 спутников, однако для достижения этой цели необходимо кратно увеличить бюджетное финансирование проекта до 2030 года, говорили в «Роскосмосе». В одобренную версию вошли 162 аппарата.

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«В отличие от зарубежных конкурентов, Рос­космос пошел по пути создания не одной глобальной, а нескольких региональных систем, возможности которых сосредоточены на решении актуальных для России задач, но могут быть расширены на территорию всей планеты», — говорилось в описании проекта.

Куратор проекта Сергей Прохоров говорил, что «Сфера» составит конкуренцию программе Starlink американской компании Илона Маска SpaceX и британской OneWeb на рынке телекоммуникационных услуг.

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