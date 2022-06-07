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«Роскосмос» сообщил о планах запуска 162 спутников для доступа в интернет

В рамках проекта «Сфера», который позволит увеличить зону широкополосного доступа в интернет на территории страны, запланирован запуск 162 спутников, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

«Правительством РФ в апреле 2022 года был одобрен проект «Сфера», в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата», — говорится в сообщении. При этом изначально планировалось развернуть почти 400 спутников, для достижения этой цели необходимо кратно увеличить бюджетное финансирование проекта до 2030 года, добавили в корпорации.

Проект «Сфера» направлен на ликвидацию так называемого «цифрового неравенства», поскольку обеспечение доступа в интернет посредством спутников позволит предоставить доступ в сеть на территориях, где невозможно проложить оптоволокно, например, в высоких широтах, зонах тайги, тундры и вечной мерзлоты.

«Достичь указанных целей планируется путем развертывания группировок со спутниками связи «Ямал» и «Экспресс» на геостационарных и «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах, с аппаратами широкополосного доступа в Интернет «СКИФ» на средних орбитах и спутниками для обеспечения «интернета вещей» «Марафон IoT» на низких орбитах», — сообщали в «Роскосмосе».

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Над обеспечением доступа в интернет с помощью спутников работают также за рубежом. Основатель Tesla Илон Маск создал проект Starlink, в рамках которого на орбиту с 2019 года уже выведено 2 тыс. спутников, что составляет около 17% от плана на период до 2027 года. Эти аппараты должны составить сеть на низкой околоземной орбите, в 500–2000 км от поверхности. Когда все спутники (12 тыс.) окажутся в космосе, станет возможным обеспечение широкополосного интернета со скоростью 1 Гбит/сек, что равноценно стандарту 5G.

Теги
Роскосмос спутники широкополосный доступ в интернет
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