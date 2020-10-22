Вексельберг назвал главные проблемы госинвестиций в инновации

Вексельберг напомнил об отсутствии гарантий возврата вложенных в инновационные проекты инвестиций. Он предложил создать новые форматы участия государства, которые «не сдерживали бы разумных инвестиционных решений»

Виктор Вексельберг (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Главной проблемой вложений государства в инновационные проекты являются риски, что инвестиции не вернутся. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил председатель совета директоров фонда «Сколково», председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, отвечая на вопрос о необходимости реформирования институтов развития.

«Вы не можете гарантировать, что инвестиции ваших инновационных проектов будут всегда успешными, а чувствительность государственных денег достаточно высока. Механизмы, которые остаются в основе государственных процедур, как направлять деньги в рискованные сферы, сегодня содержат «родимые пятна» прошлого и не позволяют правильно, эффективно организовать процесс. Всегда [приходится] оглядываться, как среагируют контролирующие органы», — пояснил Вексельберг.

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По его словам, необходимо найти форматы, «которые, по крайней мере, не сдерживали бы разумных инвестиционных решений». «Государство не может бездумно или бесконтрольно направлять свои деньги. Может, нужно изменить форматы участия [государства], правила, по которым это играет, — рассуждает председатель совета директоров фонда «Сколково». «Но эта категория экономическая, недоверие дорого обходится экономике, решение нужно искать», — добавил он.