Вексельберг назвал главные проблемы госинвестиций в инновации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Чего ждать от рынков в условиях глобальной рецессии РБК и СберПервый, 10:24 Число продаж квартир в новостройках Москвы выросло в два раза Недвижимость, 10:22 В Минздраве не увидели смысла в КТ при бессимптомном COVID-19 Общество, 10:15 Ереван опроверг заявление Баку о ракетном ударе Политика, 10:09 Глава Службы внешней разведки прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко Политика, 10:09 В Минздраве назвали показания для компьютерной томографии Общество, 09:59 Маск назвал рекордный по прибыли квартал лучшим в истории Tesla Инвестиции, 09:57 «Стокманн» в России: от универмага для советской элиты до модной сети «РБК Стиль» и «Стокманн», 09:55 Вексельберг назвал главные проблемы госинвестиций в инновации Экономика, 09:53 В Бишкеке второй раз за неделю сменился мэр Политика, 09:44 Тренер «Локомотива» заявил о неудовлетворенности ничьей на старте ЛЧ Спорт, 09:36 Поспешили с выводами: как правильно работать с конкурентными метриками Pro, 09:32 WP узнала об обсуждении Трампом увольнения директора ФБР Политика, 09:30 Брак будущего: изменят ли зумеры институт семьи Совместный проект, 09:25
Экономика ,  
0 

Вексельберг назвал главные проблемы госинвестиций в инновации

Вексельберг напомнил об отсутствии гарантий возврата вложенных в инновационные проекты инвестиций. Он предложил создать новые форматы участия государства, которые «не сдерживали бы разумных инвестиционных решений»
Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Главной проблемой вложений государства в инновационные проекты являются риски, что инвестиции не вернутся. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил председатель совета директоров фонда «Сколково», председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, отвечая на вопрос о необходимости реформирования институтов развития.

«Вы не можете гарантировать, что инвестиции ваших инновационных проектов будут всегда успешными, а чувствительность государственных денег достаточно высока. Механизмы, которые остаются в основе государственных процедур, как направлять деньги в рискованные сферы, сегодня содержат «родимые пятна» прошлого и не позволяют правильно, эффективно организовать процесс. Всегда [приходится] оглядываться, как среагируют контролирующие органы», — пояснил Вексельберг.

Video

По его словам, необходимо найти форматы, «которые, по крайней мере, не сдерживали бы разумных инвестиционных решений». «Государство не может бездумно или бесконтрольно направлять свои деньги. Может, нужно изменить форматы участия [государства], правила, по которым это играет, — рассуждает председатель совета директоров фонда «Сколково». «Но эта категория экономическая, недоверие дорого обходится экономике, решение нужно искать», — добавил он.

Власти подготовят сценарии реформы всех институтов развития
Политика
Анатолий Чубайс

При этом Вексельберг считает позитивным, что государство понимает эту проблему и пытается найти решение. «Понятно, нужно четко проводить грань между криминальным или уголовным законодательством и чисто экономическими и коммерческими рисками. Как научиться проводить эту грань — непростая задача», — заявил председатель совета директоров фонда «Сколково».

Среди других проблем отрасли Вексельберг назвал «не полноценную ориентацию на спрос на инновационную продукцию» российской экономики. «Как ни странно, зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда наши российские компании, обладая интересным инновационным продуктом, значительно быстрее находят покупателя или рынок не внутри страны, а за рубежом», — отметил Вексельберг. Вторая проблема, по его словам, это регуляторная среда продвижения инновационных проектов. «Сколково» активно участвует в подготовке законодательных изменений в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», — отметил он.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Чубайс ответил на предложение назначить его «начальником Арктики»
Общество
Анатолий Чубайс

Накануне источники РБК сообщили, что правительство обсуждает варианты реформы институтов развития. В ходе анализа их деятельности кабмин выявил пересечение функционала институтов с профильными министерствами. В связи с этим возникли предложения передать эти полномочия органам власти.

Один из вариантов реформы подразумевает консолидацию институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе ВЭБ.РФ. Второй сценарий предполагает включение институтов развития в контур ВЭБ.РФ без консолидации: он затронет Фонд развития промышленности, Фонд ЖКХ, Фонд «Сколково», Корпорацию МСП, «Дом.РФ», «Роснано» и Российский экспортный центр. Третий способ — координация в партнерском формате, которая предусматривает совместное управление институтами развития ВЭБом и профильными организациями.

Параллельно рассматривается смена руководства институтов развития. В частности, возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано», который может заняться развитием Арктики. После этого Чубайс написал в Facebook: «Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».

В августе источники РБК сообщали, что Российская венчурная компания (РВК) может быть объединена с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) или фондом «Сколково» в рамках оптимизации институтов развития.

Авторы
Анна Балашова, Михаил Котляр, Кирилл Токарев
Виктор Вексельберг инвестиции реформа
Материалы по теме
Власти подготовят сценарии реформы всех институтов развития
Политика
Чубайс ответил на предложение назначить его «начальником Арктики»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter