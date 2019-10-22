Владельцам 95% дронов в России со следующей недели будут грозить штрафы

Менее 5% от всех дронов, которые могут быть на руках у россиян, официально зарегистрированы, следует из статистики Росавиации. После 27 октября отсутствие регистрации для владельцев беспилотников может обернуться штрафами

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К настоящему времени Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) получило 3,197 тыс. заявок на регистрацию беспилотных воздушных судов, говорится в сообщении ведомства.

Из всех поступивших заявок на учет уже поставлены 1,562 тыс. дронов, 31 заявка была отклонена. Как пояснил РБК представитель Росавиации, основной причиной отказа было несоответствие заявлений установленным требованиям — «нечитаемые сведения, отсутствие фото беспилотного воздушного судна, СНИЛС, заявления о постановке на учет, даты рождения владельца устройства, подписание заявления не уполномоченным лицом».

Пока что ведомство принимает заявки только в виде почтовых отправлений. Однако с марта 2020 года заявку поставить дрон на учет можно будет через специальный портал учета беспилотных воздушных судов.

Правила регистрации беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября: каждый, кто покупает дрон, должен зарегистрировать его в Росавиации в течение десяти дней после приобретения или ввоза в Россию. На регистрацию уже находящихся на территории страны беспилотников отводится 30 дней. То есть все находящиеся сейчас в России и осуществляющие полеты дроны должны быть зарегистрированы до 27 октября. Представитель Росавиации уточнил, что даже если устройство было ввезено на территорию России в разобранном виде и собрано самостоятельно, необходимо подать заявку на его регистрацию.