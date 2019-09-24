Росавиация разъяснила правила постановки дронов и квадрокоптеров на учет

Начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров разъяснил правила постановки на учет гражданских беспилотных летательных аппаратов — дронов и квадрокоптеров. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Мастерова, беспилотные летательные аппараты, которые уже эксплуатируют, нужно будет ставить на учет в течение месяца со вступления в силу новых правил. Беспилотники, купленные в России или ввезенные в страну после вступления в силу правил учета, необходимо будет поставить на учет в течение десяти дней.

Поправки об обязательной регистрации дронов внесли в Воздушный кодекс России летом 2016 года, Минтранс утвердил их в начале июля 2017 года. В действие они вступят с 27 сентября.

Согласно новым правилам, в заявлении на регистрацию летающего беспилотника весом от 250 г до 30 кг нужно будет указать его наименование, страну-изготовителя, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальную взлетную массу, тип и количество двигателей.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за полеты дронов над запрещенными территориями. Согласно ему, за нарушение правил использования воздушного пространства обычными гражданами штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Если правила нарушило юридическое лицо, штраф составит от 250 тыс. до 300 тыс. руб. Юридические лица могут столкнуться также с административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.



Раньше за такое нарушение предусматривался штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., а для должностных лиц — в размере от 25 тыс. до 30 тыс. руб.