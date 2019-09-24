Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Экономика, 22:42 Росавиация разъяснила правила постановки дронов и квадрокоптеров на учет Технологии и медиа, 22:35 «Росатом» сообщил о состоянии пострадавших от взрыва под Северодвинском Общество, 22:16 МЧС России решило ликвидировать более 500 своих учреждений Общество, 22:12 РФС пообещал провести в Петербурге лучший финал в истории Лиги чемпионов Спорт, 22:08 В постпредстве России при ООН ответили на невыдачу виз делегатам Москвы Политика, 22:06 Венесуэла ответила на слова Трампа о «кубинской марионетке» Политика, 21:53 CNBC показал видео с уснувшим во время речи Трампа в ООН министром США Политика, 21:40 Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти» Бизнес, 21:39 Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3% Экономика, 21:26 Экипаж севшего на кукурузное поле самолета A321 улетел на Байконур Общество, 21:24 Трамп решил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Политика, 21:20 Россия на суде раскрыла роль «директоров-импотентов» ЮКОСа Экономика, 21:14 Роднянский назвал преимущества выдвинутого на «Оскар» фильма «Дылда» Общество, 21:11
Технологии и медиа ,  
0 
Росавиация разъяснила правила постановки дронов и квадрокоптеров на учет

Начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров разъяснил правила постановки на учет гражданских беспилотных летательных аппаратов — дронов и квадрокоптеров. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Мастерова, беспилотные летательные аппараты, которые уже эксплуатируют, нужно будет ставить на учет в течение месяца со вступления в силу новых правил. Беспилотники, купленные в России или ввезенные в страну после вступления в силу правил учета, необходимо будет поставить на учет в течение десяти дней.

Поправки об обязательной регистрации дронов внесли в Воздушный кодекс России летом 2016 года, Минтранс утвердил их в начале июля 2017 года. В действие они вступят с 27 сентября.

Согласно новым правилам, в заявлении на регистрацию летающего беспилотника весом от 250 г до 30 кг нужно будет указать его наименование, страну-изготовителя, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальную взлетную массу, тип и количество двигателей.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за полеты дронов над запрещенными территориями. Согласно ему, за нарушение правил использования воздушного пространства обычными гражданами штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Если правила нарушило юридическое лицо, штраф составит от 250 тыс. до 300 тыс. руб. Юридические лица могут столкнуться также с административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Раньше за такое нарушение предусматривался штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., а для должностных лиц — в размере от 25 тыс. до 30 тыс. руб.

Теги: Росавиация, квадрокоптеры
Материалы по теме
Путин увеличил штрафы за полеты дронов над запретными зонами
Общество
Правительство разработало законопроект о беспилотниках в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter