Reuters узнал о проверке Netflix в Индии на предмет расовой дискриминации
Власти Индии начали расследование в отношении американского стримингового сервиса Netflix, который подозревают в нарушении визового режима и расовой дискриминации, сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное индийским правительством бывшему директору Netflix по бизнесу и юридическим вопросам в Индии Нандине Мехте.
«Речь идет о проблемах, связанных с нарушениями визового и налогового законодательства в отношении деловой практики Netflix в Индии», — написал в письме индийский чиновник Дипак Ядав из Регионального бюро регистрации иностранцев (FRRO) Министерства внутренних дел в Нью-Дели.
Кроме этого, по словам Ядава, FRRO получило «определенные сведения» относительно случаев расовой дискриминации, в которых Netflix участвовал при ведении своего бизнеса в Индии.
Нандину Мехту уволили с поста директора Netflix по бизнесу и юридическим вопросам в Индии в 2020 году. Именно она после увольнения обвинила компанию в дискриминации и постоянных притеснениях индийских женщин. Также она рассказывала, что, в то время как она зарабатывала $350 тыс. в год, ее коллеги-мужчины на более мелких должностях зарабатывали $700–800 тыс. в год. В комментарии для Reuters Мехта подтвердила, что подала иск к Netflix в США. В самой компании ранее отрицали выдвинутые бывшим топ-менеджером обвинения.
Netflix — американский стриминговый сервис со штаб-квартирой в Лос-Гатосе (Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. Индия находится на десятом месте по количеству подписчиков сервиса на начало 2024 года (5,5 млн человек). Для сравнения, в США на Netflix подписаны 66,7 млн человек.
Выручка стриминга Netflix по итогам первого квартала 2024 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла $9,4 млрд, следует из финансового отчета компании. Сервису удалось нарастить и чистую прибыль с $1,3 млрд до $2,3 млрд.
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