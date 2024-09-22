Reuters узнал о проверке Netflix в Индии на предмет расовой дискриминации

В 2020-м году Netflix уволил своего директора по бизнесу Нандину Мехту, после чего та обвинила компанию в дискриминации и постоянных притеснениях индийских женщин. По данным Reuters, в Индии начали расследование против компании

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Власти Индии начали расследование в отношении американского стримингового сервиса Netflix, который подозревают в нарушении визового режима и расовой дискриминации, сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное индийским правительством бывшему директору Netflix по бизнесу и юридическим вопросам в Индии Нандине Мехте.

«Речь идет о проблемах, связанных с нарушениями визового и налогового законодательства в отношении деловой практики Netflix в Индии», — написал в письме индийский чиновник Дипак Ядав из Регионального бюро регистрации иностранцев (FRRO) Министерства внутренних дел в Нью-Дели.

Кроме этого, по словам Ядава, FRRO получило «определенные сведения» относительно случаев расовой дискриминации, в которых Netflix участвовал при ведении своего бизнеса в Индии.

Нандину Мехту уволили с поста директора Netflix по бизнесу и юридическим вопросам в Индии в 2020 году. Именно она после увольнения обвинила компанию в дискриминации и постоянных притеснениях индийских женщин. Также она рассказывала, что, в то время как она зарабатывала $350 тыс. в год, ее коллеги-мужчины на более мелких должностях зарабатывали $700–800 тыс. в год. В комментарии для Reuters Мехта подтвердила, что подала иск к Netflix в США. В самой компании ранее отрицали выдвинутые бывшим топ-менеджером обвинения.

Netflix — американский стриминговый сервис со штаб-квартирой в Лос-Гатосе (Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. Индия находится на десятом месте по количеству подписчиков сервиса на начало 2024 года (5,5 млн человек). Для сравнения, в США на Netflix подписаны 66,7 млн человек.

Выручка стриминга Netflix по итогам первого квартала 2024 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла $9,4 млрд, следует из финансового отчета компании. Сервису удалось нарастить и чистую прибыль с $1,3 млрд до $2,3 млрд.