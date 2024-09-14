Индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за «Игры в кальмара»

Режиссер из Индии Сохам Шах обвинил стриминговый сервис Netflix в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара», сообщает Bloomberg со ссылкой на документы из базы федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Шах подал в суд на онлайн-кинотеатр. По словам режиссера, «Игра в кальмара» — это «откровенный плагиат» его фильма «Фортуна».

«Основной сюжет, персонажи, тематика, атмосфера, сеттинг, последовательность событий сериала «Игра в кальмара» поразительно похожи на «Фортуну». Такая схожесть не может быть совпадением», — говорится в иске.

Премьера фильма «Фортуна» состоялась в 2009 году.

В Netflix заявили, что претензия Шаха не имеет никаких оснований, отмечает Bloomberg. Сервис подтвердил намерение защищать проект южнокорейского режиссера Хван Дон-хёка.

Сериал «Игра в кальмара» вышел в 2021 году. Он рассказывает о секретной игре на выживание, участники которой — попавшие в сложную ситуацию люди. Они участвуют в опасных испытаниях, чтобы получить огромный денежный приз.

Зрители посмотрели 1,65 млрд часов сериала за четыре недели. Всего за первый месяц после премьеры драму посмотрели 142 млн подписчиков Netflix. Второй сезон шоу выйдет в декабре 2024 года.