Чистая прибыль Netflix достигла $2,3 млрд. за квартал

Свою фактическую аудиторию Netflix оценил в более чем полмиллиарда человек, за аккаунты на стриминговом сервисе платят 269,6 млн. подписчиков. Рост аудитории позволил компании нарастить чистую прибыль

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Выручка стриминга Netflix по итогам первого квартала 2024 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023-его и достигла $9,4 млрд, следует из финансового отчета компании. Сервису удалось нарастить и чистую прибыль с $1,3 млрд до $2,3 млрд.

Разводненная прибыль на акцию Netflixпо итогам квартала достигла $5,38 против $2,88 годом ранее. Операционная рентабельность увеличилась на 7 п.п. – до 28,1%.

Количество платящих подписчиков Netflix за год выросло на 16% и достигло 269,6 млн. Это заметно больше, чем годом ранее, когда прирост не достиг и 5%. Чистый приток новых пользователей составил 9,33 млн. Свою фактическую аудитория Netflix оценивает в более чем полмиллиарда человек. Охват сервиса по регионам вырос до 190 стран мира. При этом из России стриминг ушел еще в 2022 году.

Однако рост подписной базы – не единственный фактор, который Netflix выделяет как влияющий на финансовые результаты компании. Стриминг, в частности, отдельно отмечает повлиявшие на долларовые показатели выручки изменения цен в Аргентине и девальвацию местной валюты на 75% по отношению к доллару США. Ранее Netflix неоднократно подчеркивал в отчетах влияние колебания валютных курсов относительно доллара на свои финансовые показатели, поскольку компания активно занимается производством регионального контента в других странах.

На второй квартал Netflix также прогнозирует рост выручки на 16% (в первую очередь из-за продолжающегося влияния валютных колебаний в одной из ключевых для сервиса стран Латинской Америки). При этом приток новых пользователей, скорее всего, замедлится в связи с сезонным фактором.

В числе наиболее успешных проектов первого квартала Netflix выделяет сериал «Грисельда» (66,4 млн просмотров), экранизацию научно-фантастического романа Лю Цысиня «Задача трех тел» (39,7 млн) и «Аватар: Легенда об Аанге» (63,8 млн).

Впрочем, компания обращает внимание, что доля телесмотрения, приходящаяся на Netflix, все еще не превышает 10% от общего объема потребления аудиовизуального контента в каждой стране присутствия сервиса. Наращивать этот показатель сервис планирует за счет расширения линейки комедийных, спортивных и соревновательных шоу.