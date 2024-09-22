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Война санкций ,  
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США решили запретить китайское и российское ПО в автомобилях с интернетом

Сюжет
Война санкций
США опасаются слежки за водителями и сбора информации через такое программное обеспечение. Кроме того, мера может повлиять на поставки китайских электромобилей, которые представляют угрозу для американских автопроизводителей
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

США готовятся запретить использование оборудования и программного обеспечения китайского и российского производства в некоторых автомобилях, сообщили источники Bloomberg и Reuters.

Речь идет о машинах, в которых есть доступ к интернету и системам навигации, и так называемым connected vehicles, то есть транспортным средствам, подключенных к специальной системе обеспечения безопасности на дорогах V2X, которая собирает данные о других ТС или пешеходах в радиусе примерно 300 м от автомобиля для выявления потенциальных опасностей.

Кроме того, планируется ввести запрет на тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи с транспортными средствами.

Bloomberg отмечает, что цель этих мер — не допустить взлома, отслеживания автомобилей Китаем или Россией или сбора ими данных о водителях. Кроме того, для китайских автопроизводителей могут ввести запрет на продажу в США своей продукции, если в них будет установлено ПО, подключающееся к интернету.

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Фото:China News Service / VSG / ТАСС

На прошлой неделе США резко повысили тарифы на китайский импорт, в том числе была введена 100% пошлина на электромобили, были повышены цены на аккумуляторы для них. Меры начнут действовать с 27 сентября.

Президент США Джо Байден говорил, что «политика Китая может наводнить наш рынок их автомобилями, создавая риски для нашей национальной безопасности», и пообещал, что в его президентский срок этого не случится.

В середине сентября гендиректор американской Ford Джим Фарли заявил, что бурное развитие китайской автопромышленности представляет собой «экзистенциальную угрозу» для США. Он отметил, что производители электромобилей из Китая используют дешевых поставщиков комплектующих, предлагают удобные цифровые функции (в том числе искусственный интеллект и другие технологии, которые не похожи ни на что доступное в США) и агрессивно расширяются на зарубежные рынки. Основатель Tesla Илон Маск называл КНР «самым конкурентоспособным» автопроизводителем в мире.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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