Китай ввел санкции против американских компаний из-за Тайваня
Китай принял решение о введении санкций в отношении девяти американских компаний из-за поставок оружия Тайваню. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.
Под ограничительные меры попали компании, связанные с оборонной сферой США. В частности, в списке указана Sierra Nevada Corporation — это подрядчик в сфере аэрокосмической и нацбезопасности. Компания заключала контракты с американскими ВС, NASA и частными космическими компаниями.
Введение санкций Пекин объяснил заявлением Вашингтона о продаже вооружения Тайваню.
«Это серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ощутимый ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в сообщении.
Имущество попавших под санкции компаний на территории Китая будет заморожено. Организациям и частным лицам китайской республики запрещено заключать с этими корпорациями сделки.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
США поставляют Тайваню оружие и военное оборудование, хотя американские власти заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден неоднократно обещал защищать регион в случае возможного нападения с китайской стороны.
В июне американский Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ракет на $60 млн. Ведомство разрешило поставку Тэбэю систем Switchblade-300. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов.
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