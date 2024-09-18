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Война санкций ,  
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Китай ввел санкции против американских компаний из-за Тайваня

Сюжет
Война санкций
Ограничительные меры коснутся корпораций, работающих в оборонной сфере. Их имущество в Китае заморозят, китайскому бизнесу и частным лицам запретят совместную деятельность с попавшими под рестрикции компаниями
Фото: China News Service / VSG / ТАСС
Фото: China News Service / VSG / ТАСС

Китай принял решение о введении санкций в отношении девяти американских компаний из-за поставок оружия Тайваню. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Под ограничительные меры попали компании, связанные с оборонной сферой США. В частности, в списке указана Sierra Nevada Corporation — это подрядчик в сфере аэрокосмической и нацбезопасности. Компания заключала контракты с американскими ВС, NASA и частными космическими компаниями.

Введение санкций Пекин объяснил заявлением Вашингтона о продаже вооружения Тайваню.

«Это серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ощутимый ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в сообщении.

Имущество попавших под санкции компаний на территории Китая будет заморожено. Организациям и частным лицам китайской республики запрещено заключать с этими корпорациями сделки.

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Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США поставляют Тайваню оружие и военное оборудование, хотя американские власти заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден неоднократно обещал защищать регион в случае возможного нападения с китайской стороны.

В июне американский Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ракет на $60 млн. Ведомство разрешило поставку Тэбэю систем Switchblade-300. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов.

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Дарья Беспалько
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