Создатель «Смуты» рассказал про «аварийную миграцию» из Google в «Яндекс»

Санкции вынудили отечественных разработчиков видеоигр «аварийно» искать аналоги софта и «железа» на российском рынке. Несмотря на то что на стоимости проектов это не отразилось, качество новых решений не всегда отвечает запросам

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После начала военной операции России на Украине и последовавших за этим санкций российским разработчикам видеоигр пришлось экстренно менять программное обеспечение и искать российские аналоги, которые далеко не всегда отвечают запросам по качеству и функционалу. Об этом в интервью РБК рассказали крупнейшие представители отрасли.

Так, разработчику игры «Смута» — новосибирской студии Cyberia Nova — пришлось «организовывать аварийную миграцию в «Яндекс.Облако», сообщил основатель компании Алексей Копцев. Производство проекта, на который Институт развития интернета (ИРИ) выделил почти полмиллиарда рублей, началось за 1,5 года до спецоперации.

«Мы собирали референсы, исторические источники, необходимую информацию — суммарно около двух терабайтов данных, которые хранили на Google Drive, — вспоминает Копцев. — И никто представить не мог, что стабильный Google начнет превращаться в тыкву. На перенос данных нам дали неделю. Многое удалось спасти, но все равно потери были».

Аналог сервисам Google студия Cyberia Nova была вынуждена искать и в сфере офисных приложений. Причем предложения российского производства, по словам Копцева, по удобству все еще «сильно уступают» американским аналогам.

Существенное влияние санкций на бизнес признает и глава студии Lesta Games Малик Хатажаев. У компании, управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», в списке основного ПО числилось порядка 200 позиций: «У нас были налажены каналы поставок и оборудования, и программного обеспечения, поэтому многие процессы пришлось перенастраивать с нуля, — вспоминает Хатажаев. — В некоторых направлениях это отбросило нас назад или существенно замедлило развитие».

У разработчика и издателя игр Astrum Ent. (известна по играм Warface, Perfect World и «Аллоды Онлайн») на поиск аналогов западному софту ушел почти год, рассказывает, в свою очередь, гендиректор этой компании Сергей Ефремов. Однако в целом для большинства задач найти альтернативу на российском рынке компания сумела. «Но понятно, что такие крупные продукты, как Photoshop, например, развивались десятилетиями, и заменить их полностью невозможно, — признает Ефремов. — Что касается «железа», тут на помощь пришли страны Юго-Восточной Азии. Конечно, выросла стоимость (на сколько, Ефремов не уточняет. — РБК), замедлились поставки: если раньше от момента заказа до момента поступления проходил месяц, то сейчас можно ждать до четырех-шести месяцев. Но к текущему моменту можно сказать, что все проблемы мы решили, не потеряв при этом в качестве».

Впрочем, на стоимость разработки видеоигр произошедшие события существенным образом не повлияли, соглашаются участники рынка. По словам Хатажаева, расценки «растут прямо пропорционально росту уровня зарплат сотрудников», поскольку основная статья затрат для компаний — именно фонд оплаты труда. «На глобальном уровне разработка в России стала даже дешевле, — предупреждает глава Lesta Games. — Это опасная ситуация, которая может привести к тому, что Россия превратится в «страну аутсорсеров».

Сергей Ефремов также отмечает, что зарплаты разработчиков по рынку хоть и растут, но в пределах инфляции. «Основные расходы — это персонал и маркетинг, при этом доля расходов на «железо» и ПО сравнительно копеечная, — рассуждает он. — Поэтому можно говорить о том, что рост стоимости разработки идет вместе с инфляцией. Глобальных изменений на уровне того, что вчера игра стоила $1 млн, а сегодня такая же игра стоит $2 млн, не произошло».