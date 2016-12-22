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СМИ рассказали о плане переложить затраты по «закону Яровой» на Google
Технологии и медиа, 20:54
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СМИ рассказали о плане переложить затраты по «закону Яровой» на Google
Зарубежные компании, работающие в России, должны взять на себя часть затрат на хранение трафика пользователей по «закону Яровой», считают операторы связи. Компании уже разработали соответствующий законопроект, узнал Reuters
Фото: Jens Meyer / AP

Российские телекоммуникационные компании «МегаФон» и «Ростелеком» разработали законопроект, который позволит переложить часть затрат на исполнение «закона Яровой» на зарубежные интернет-компании, например на такие, как Facebook, Google и другие. Об этом со ссылкой на источники и текст законопроекта сообщает агентство Reuters.

Операторы предлагают ввести в законодательство новое понятие — «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом». Тех, кто подпадает под это определение, обяжут выплачивать компенсации операторам, которые занимают «доминирующее положение» на российском рынке радиосвязи, — за хранение данных, которыми обмениваются пользователи. В случае отказа зарубежных компаний взять на себя часть затрат по «закону Яровой» Роскомнадзор получит право ограничивать скорость пропуска трафика их ресурсам, говорится в документе.

По словам одного из собеседников Reuters, документ будет направлен в правительство, «как только все операторы придут к согласованной позиции».

Операторами, занимающими доминирующее положение на рынке, по закону считаются компании с долей рынка более 25%. Это «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС. Участие в обсуждении законопроекта принимает также оператор Tele 2, знают собеседники агентства. В реестре Роскомнадзора операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, в числе прочих названы «Ростелеком», «Таттелеком» и «Крымтелеком», указывает Reuters.

В реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, включены, например, такие иностранные компании, как Snap, WeChat, Vimeo и Opera.

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Крупные компании, такие как Google, Facebook и Viber, в реестр не включали, однако они подпадают под определение организаторов распространения информации, так как у них есть сервисы, которые позволяют пользователям обмениваться сообщениями, уточняет Reuters.

«Закон Яровой»

Согласно принятому в июле 2016 года пакету поправок к действующему законодательству, получившему общее название «закон Яровой», организаторам распространения информации (ОРИ), то есть мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам, предписывается хранить данные о звонках и сообщениях пользователей в течение шести месяцев. Эту информацию ОРИ должны будут предоставлять по запросу госструктур, ведущих оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающих безопасность государства. Закон вступил в силу 1 июля.

​С 1 октября 2018 года закон также обяжет операторов в течение месяца хранить весь их интернет-трафик.

Операторы связи неоднократно жаловались на то, что исполнить «закон Яровой» невозможно из-за огромных расходов, которые повлечет за собой обязательство по хранению данных о звонках, переписке и интернет-трафике пользователей. В 2016 году экспертная рабочая группа «Связь и информационные технологии» при правительстве России оценивала расходы операторов для исполнения «закона Яровой» в 5,2 трлн руб. Экспертный совет при правительстве России оценил дополнительные расходы суммарно в 2,2 трлн руб., а сотовые операторы предупредили о возможном росте цен на услуги связи в два-три раза.

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский уже предлагал переложить часть расходов на исполнение «закона Яровой» на крупные зарубежные компании, такие как Google, YouTube, Facebook и др.

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Источник РБК, близкий к одному из операторов, ранее также рассказывал, что обсуждается идея отмены требований «закона Яровой» для интернет-компаний. «Основной трафик приходится на крупные зарубежные компании, которые вряд ли будут выполнять положения закона. За них хранить информацию могут операторы связи, но интернет-компании должны будут оплатить эту услугу», — говорил собеседник РБК.

Представитель «Ростелекома» сообщил Reuters, что компания поддерживает идею компенсации части затрат на «закон Яровой» за счет зарубежных интернет-компаний как вариант выравнивания условий между российскими и иностранными участниками рынка. МТС, «ВымпелКом» и Tele2 от комментариев отказались.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «закон Яровой» , «Ростелеком» , «МегаФон»
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