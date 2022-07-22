Брилев перестал вести субботние «Вести» и ушел из руководства ВГТРК
Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев сообщил в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, суд признал ее экстремистской и запретил ее деятельность в России), что больше не будет ее вести. Внимание на это обратила журналистка Фарида Рустамова.
«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — написал он.
После этого Брилев отправился в страны Латинской Америки, где снял 33 репортажа и мини-фильмы. В конце апреля он вернулся в Москву, где ему сделали операцию (какую именно, он не уточнил), а потом несколько недель проходил реабилитацию.
О своей командировке и операции Брилев рассказывал еще в апреле, этим объяснялось его отсутствие в телеэфире с конца февраля, писал «Московский комсомолец». Месяцем ранее телеведущий говорил, что продолжает работать во ВГТРК, а в командировке делает серию репортажей «о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего».
Брилев сообщил, что в это воскресенье в эфир выйдет его документальный фильм, а до конца года он подготовит еще две ленты, которые «снимались сразу и для российского, и для латиноамериканского эфира». «Многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не по мне: я, конечно, делал прямые включения из той же Латинской Америки, но длились такие включения считаные минуты. Если же говорить о больших хронометражах, то пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи и т.п», — написал он.
Брилев в конце марта попал под санкции Великобритании, введенные из-за военной операции на Украине. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство и блокировку всех средств и активов. Как заявили в британском МИДе, ограничения должны ударить «по бесстыдным пропагандистам, которые продвигают путинские фейковые новости и нарративы». У Брилева есть паспорт Великобритании, он рассказал об этом в 2018 году, указав, что о британском гражданстве было «прекрасно известно» его работодателям. Журналист подчеркнул, что не нарушает никаких законов, поскольку не является госслужащим и не имеет доступа к гостайне.
После начала российской военной операции на Украине ряд сотрудников государственных телеканалов решили уволиться. В их числе — ведущая НТВ Лилия Гильдеева, которая покинула Россию, корреспондент НТВ в Брюсселе Вадим Глускер, корреспондент «Первого канала» в Париже Жанна Агалакова, редактор «Первого канала» Марина Овсянникова. На последнюю заведено дело о дискредитации вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3. КоАП)