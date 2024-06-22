Apple отложила внедрение ИИ-технологий в ЕС

В Apple опасаются, что действующий в ЕС Закон о цифровых рынках, который требует от платформ обмениваться данными с конкурентами, может поставить под угрозу конфиденциальность пользователей

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Apple в этом году не откроет пользователям в Европе доступ к разработанным компанией технологиям искусственного интеллекта из-за действующего в Евросоюзе Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), сообщает Bloomberg.

Речь идет об Apple Intelligence — наборе функций на базе ИИ для iPhone и Mac, а также iPhone Mirroring, которая позволяет которая позволяет транслировать происходящее на экране смартфона на Mac, и SharePlay Screen Sharing (может управлять экраном iPhone другого человека).

«Мы обеспокоены тем, что требования DMA могут заставить нас поставить под угрозу целостность наших продуктов таким образом, что это создаст риски для конфиденциальности пользователей и безопасности их данных», — заявили в компании.

Закон о цифровых рынках начал действовать в ЕС в марте. Под его действия попали сервисы шести компаний — помимо Apple, это Alphabet (владеет Google), Amazon, ByteDance (владеет TikTok), Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России; владеет Facebook и Instagram) и Microsoft. Платформы должны обмениваться данными с конкурентами, предоставить пользователям доступ к сгенерированным ими данным и дать рекламным партнерам инструменты проверки. За несоблюдение требований грозит штраф до 10% мирового оборота и до 20% — при повторном нарушении.

Apple представила набор ИИ-функций на конференции для разработчиков 10 июня. Предполагается, что Apple Intelligence будет помогать пользователям, управляя уведомлениями, автоматически составляя тексты и суммируя информацию в почте и других приложениях. Наряду с собственным ИИ, Apple объявила об интеграции Siri с ChatGPT от OpenAI.

После презентации акции компании выросли примерно на 9%, 13 июня Apple заняла первое место среди самых дорогих компаний мира - ее капитализация в тот день составила $3,285 трлн, а рыночная стоимость Microsoft — $3,282 трлн.

Bloomberg отмечает, что Apple сталкивается с трудностями при внедрении ИИ-технологий и в других частях мира. Например, в Китае ChatGPT недоступен, компании нужно будет сотрудничать с другим разработчиким чат-ботов. Сейчас она рассматривает возможность заключения соглашения с Baidu и Alibaba.