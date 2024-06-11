Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях

Илон Маск предупредил, что если Apple интегрирует в новые версии своих операционных систем чат-бот ChatGPT от OpenAI, то он запретит использовать технику корпорации в своих компаниях.

«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности», — написал Маск в соцсети Х.

Он назвал абсурдной ситуацию, при которой Apple оказалась «недостаточно умна, чтобы создать собственный ИИ», но «каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность».

Apple на конференции разработчиков WWDC 2024 10 июня представила обновления для операционных систем своих устройств. В частности, компания представила Apple Intelligence — набор функций на базе искусственного интеллекта для iPhone и Mac, а также объявила о интеграции ChatGPT в голосовой помощник Siri.

В Apple рассказали, что Siri будет предлагать пользователю обратиться к чат-боту, если не сможет выполнить поставленное задание. Без разрешения пользователя голосовой помощник не будет использовать ChatGPT, пообещали в компании. В Apple также заверили, что Apple Intelligence работает только на устройстве и не отправляет данные на удаленный сервер.