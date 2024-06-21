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Война санкций ,  
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«Лаборатория Касперского» пообещала сохранить связи с партнерами в США

Сюжет
Война санкций

«Лаборатория Касперского» знает о решении Минторга США о запрете программного обеспечения, разрабатываемого компанией, на территории страны, и задействует юридические меры, чтобы сохранить контакты с американскими партнерами. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе организации.

«Министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов», — отметили в «Лаборатории Касперского». В компании добавили, что теперь в США организация сможет продавать только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.

Ограничения властей США не коснулись бизнеса «Лаборатории Касперского» в других странах, он остается стабильным, заверили в пресс-службе.

США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского»
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

20 июня Минторг США сообщил, что с 29 сентября в стране запретят применять и продавать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» — АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited попали под экспортные ограничения. Министерство обвинило компании в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.

В мае глава компании Евгений Касперский, говоря о возможном запрете на использование ее ПО в США, заявил, что у «Лаборатории Касперского» «не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок».

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Теги
«Лаборатория Касперского» санкции США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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